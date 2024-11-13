Олег Романцев: «Люблю ездить на метро, в 90 процентов случаев передвигаюсь так. На трамвае тоже могу, люди особо не мешают. Очень удобно»

Олег Романцев рассказал, что любит ездить на метро.

«Я люблю ездить на метро, в 90 процентов случаев передвигаюсь так. Еду домой, потом пешочком. На трамвае тоже могу. Люди с пониманием к этому относятся и особо мне не мешают.

Метро – очень удобно. Я до дома буду сейчас ехать 17 минут, а на машине 17 минут только выезжать», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».