Олег Романцев: «Люблю ездить на метро, в 90 процентов случаев передвигаюсь так. На трамвае тоже могу, люди особо не мешают. Очень удобно»
Олег Романцев рассказал, что любит ездить на метро.
«Я люблю ездить на метро, в 90 процентов случаев передвигаюсь так. Еду домой, потом пешочком. На трамвае тоже могу. Люди с пониманием к этому относятся и особо мне не мешают.
Метро – очень удобно. Я до дома буду сейчас ехать 17 минут, а на машине 17 минут только выезжать», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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