Матч за Суперкубок Франции может пройти в Катаре в январе. Трофей разыграют «ПСЖ» и «Монако»

Матч за Суперкубок Франции может пройти в Катаре.

По информации RMC Sport, Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) рассматривает вариант с проведением игры в Дохе и ведет переговоры с властями Катара. Соглашение пока не подписано.

Изначально матч за Суперкубок Франции-2024 планировалось провести в Пекине 8 августа и приурочить его к 60-й годовщины установления франко-китайских дипломатических отношений. Встреча была перенесена, так как организаторы не получили окончательного разрешения на проведения игры в Китае.

LFP еще не смогла найти место для проведения матча. Если договориться с Катаром получится, то игра пройдет в январе 2025 года. Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Франции «ПСЖ » и серебряный призер Лиги 1 «Монако ».