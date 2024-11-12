Матч за Суперкубок Франции может пройти в Катаре в январе. Трофей разыграют «ПСЖ» и «Монако»
Матч за Суперкубок Франции может пройти в Катаре.
По информации RMC Sport, Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) рассматривает вариант с проведением игры в Дохе и ведет переговоры с властями Катара. Соглашение пока не подписано.
Изначально матч за Суперкубок Франции-2024 планировалось провести в Пекине 8 августа и приурочить его к 60-й годовщины установления франко-китайских дипломатических отношений. Встреча была перенесена, так как организаторы не получили окончательного разрешения на проведения игры в Китае.
LFP еще не смогла найти место для проведения матча. Если договориться с Катаром получится, то игра пройдет в январе 2025 года. Трофей разыграют чемпион и обладатель Кубка Франции «ПСЖ» и серебряный призер Лиги 1 «Монако».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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