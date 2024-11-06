Романцев о Станковиче: «Когда один из ведущих футболистов переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера. Звоночек, что что-то не то в коллективе»

Олег Романцев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

– Какой футбол Деян сейчас ставит «Спартаку»?

– Нужно дать человеку время. Слишком много игроков у него в распоряжении.

По-моему, пока Станкович еще в поиске оптимального состава, тех футболистов, которые до конца будут биться за «Спартак».

Конечно, когда один из ведущих переходит в «Зенит», это психологический удар для тренера – какой-то звоночек, что что-то не то в коллективе.

Значит, надо налаживать атмосферу. Деян это понимает, решает вопрос. Просто нужно потерпеть, – сказал бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев .