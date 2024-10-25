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Тренер «Акрона» делает нарезки с действиями Дзюбы для обучения молодежи: «Он и сейчас один из лучших нападающих в России, если не лучший»

Главный тренер «Акрона» высоко отозвался об Артеме Дзюбе.

«Тема Дзюбы все время на поверхности. Я и сегодня считаю его одним из лучших, если не лучшим нападающим, который есть в стране. Не потому, что он здесь и сейчас в моей команде. Этот игрок пригодится любой команде, в том числе и сборной. Но есть определенные мнения.

Тренерский штаб сборной лучше знает, что делать в данной ситуации, поэтому тут что‑то советовать и говорить о чем‑то слишком громко нет смысла. Я так вижу эту ситуацию.

Мне позвонил спортивный директор и сказал о возможности пригласить Дзюбу. Это зависело и от его желания. И я очень быстро дал ответ, не посоветовавшись ни с кем, потому что мне безумно хотелось, чтобы такой футболист пришел в команду. А уже впоследствии, когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Саламовичем Черчесовым, он мой земляк, мой старший, человек, к которому я с большим уважением отношусь, как и ко многим футболистам из Осетии прошлых лет, людям, которые очень многое сделали для развития футбола, поэтому его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми.

В каждой отдельной ситуации футболисты порой принимают такие решения, которые ты не ожидаешь. И такой футболист, как Дзюба, таких решений принимает довольно много. И я сегодня этим пользуюсь.

Более того, использую это для того, чтобы сделать какой‑то анализ, какие‑то нарезки, положить на графику и показать это молодежи, в той же академии. Я спросил Артема, могу ли я так делать. С его слов наносил графику, почему он открылся так, почему расположил так свой корпус. Получилось такое некое пособие для работы и обучения футболистов этого амплуа, – сказал Заурбек Тедеев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
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