Агент допустил, что Мартинс покинет «Спартак» зимой: «Все возможно»
Агент Кристофера Мартинса допустил, что он покинет «Спартак» зимой.
Сообщалось, что красно-белые хотят продать хавбека.
«Уйдет ли Кристофер из «Спартака» зимой? Все возможно», — сказал Александр Боннефон.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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