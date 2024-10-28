Агент допустил, что Мартинс покинет «Спартак» зимой: «Все возможно»

Агент Кристофера Мартинса допустил, что он покинет «Спартак» зимой.

Сообщалось , что красно-белые хотят продать хавбека.

«Уйдет ли Кристофер из «Спартака » зимой? Все возможно», — сказал Александр Боннефон.