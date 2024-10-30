Степашин о трансфере Сафонова в «ПСЖ» за 20 млн евро: «Разве Тюкавин хуже? Он достоин такого же предложения. Матвей – неплохой вратарь, но я поставлю Костю повыше»
Сергей Степашин высказался о будущем Константина Тюкавина.
– Вы же в августе заметили, что отступные в контракте Тюкавина для иностранных клубов – 20 миллионов. Такую сумму заплатил за Сафонова «ПСЖ». То есть за Костей, по-вашему, должен прийти клуб такого же статуса?
– А разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Сафонов – неплохой вратарь, но ему еще надо в «ПСЖ» выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Нет, Костю я в целом поставлю повыше. Его сейчас, правда, некоторые критикуют: мол, стал меньше забивать.
– Так Тюкавин уже созрел для переезда в Европу или пока рановато?
– Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Кто-то сватает его в Испанию, но мне кажется, ему больше подходит Бундеслига, – сказал член совета директоров «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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