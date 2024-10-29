Родри – первый игрок младше 30, получивший «Золотой мяч», с 2015 года

Впервые за долгое время «Золотой мяч» получил футболист младше 30 лет.

Сегодня награда лучшему игроку прошлого сезона досталась Родри из «Манчестер Сити ». Испанцу 28 лет.

В последний раз футболист, которому еще не пошел четвертый десяток, получал этот приз в 2015 году. Им был Лионель Месси , рожденный в 1987-м.

Впоследствии «Золотой мяч» выигрывали как сам аргентинец, так и Криштиану Роналду , Карим Бензема и Лука Модрич, и каждому из них было больше тридцати лет на момент проведения церемонии.