Родри – первый игрок младше 30, получивший «Золотой мяч», с 2015 года
Впервые за долгое время «Золотой мяч» получил футболист младше 30 лет.
Сегодня награда лучшему игроку прошлого сезона досталась Родри из «Манчестер Сити». Испанцу 28 лет.
В последний раз футболист, которому еще не пошел четвертый десяток, получал этот приз в 2015 году. Им был Лионель Месси, рожденный в 1987-м.
Впоследствии «Золотой мяч» выигрывали как сам аргентинец, так и Криштиану Роналду, Карим Бензема и Лука Модрич, и каждому из них было больше тридцати лет на момент проведения церемонии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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