Страшно за Батракова. Нога жутко выгнулась из-за удара шипами

Кадр дня, которого мы не хотели.

В концовке яркого матча «Зенит» – «Локомотив» (1:1) появился большой риск.

Похоже на травму Алексея Батракова – открытия сезона. Он и в этом матче забил: сравнял, принес «Локо» очко на сложнейшем выезде. А под конец вот так получил по ноге от Густаво Мантуана.

В месте стыка голеностоп прогнулся ужасно. Вне контекста может выглядеть очень грубо, но момент сложнее: Мантуан бил по мячу, а после удара по инерции его нога вот так вошла в щиколотку Батракова. Да, самого игрока «Локо» до этого могли удалять за вторую желтую, было грубо – но он на поле остался и раньше времени ушел вот из-за этого.

Алексей долго лежал, от боли бил рукой о газон. И не смог сам уйти, пришлось помогать врачам.

На этот матч почти не повлияло, потому что была уже 93-я минута, но вот в целом для «Локомотива» очень опасно.

Правда, первые реакции обнадеживают. «Надеемся, что просто сильный ушиб. Ничего серьезного нет», – сказал на «Матч ТВ» Михаил Галактионов.

От интервью на бровке после матча Алексей и сам не отказался – пришел, чуть прихрамывая. О травме там речи не было.

Сколько же моментов запорол «Локо»! Но Батраков забил – 1:1 с «Зенитом»

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев