Дрогба о «Золотом мяче»: «Нам будет не хватать Месси и Роналду, но шансы других игроков на получение награды выросли»

Дидье Дрогба высказался о «Золотом мяче» без Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Ни Месси, ни Роналду нет в списке номинантов на «Золотой мяч » впервые с 2003 года.

«Нам будет не хватать Месси и Криштиану , но, думаю, многие игроки будут рады узнать, что с уходом этих двух легенд их шансы на получение «Золотого мяча» увеличились», – сказал экс-форвард «Челси».