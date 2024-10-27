  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дрогба о «Золотом мяче»: «Нам будет не хватать Месси и Роналду, но шансы других игроков на получение награды выросли»
3

Дрогба о «Золотом мяче»: «Нам будет не хватать Месси и Роналду, но шансы других игроков на получение награды выросли»

Дидье Дрогба высказался о «Золотом мяче» без Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Ни Месси, ни Роналду нет в списке номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года.

«Нам будет не хватать Месси и Криштиану, но, думаю, многие игроки будут рады узнать, что с уходом этих двух легенд их шансы на получение «Золотого мяча» увеличились», – сказал экс-форвард «Челси».

Опубликовано: Sports
Источник: Téléfoot
logoКриштиану Роналду
logoДидье Дрогба
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoЗолотой мяч
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoИнтер Майами
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус – Гави на слова про «4:0» во время класико: «В понедельник я еду за «Золотым мячом»
201сегодня, 10:03
«МЮ» попросил «Ман Сити» взять Гарначо и Майну в самолет до Парижа на вручение «Золотого мяча». «Горожане» ответили, что мест нет (Daily Mail)
113вчера, 12:34
«Винисиус неутомим и неудержим, он может 200 раз идти в обводку. Защитники сходят с ума, сталкиваясь с ним». Де ла Ред о фаворите на «Золотой мяч»
26вчера, 12:29
Винисиус, Беллингем, Вальверде, Лунин, Анчелотти и Перес полетят от «Реала» на вручение «Золотого мяча». Участие Мбаппе под вопросом, Карвахаль приедет, если разрешат врачи
38вчера, 12:16
Роберто Карлос о расизме в адрес Винисиуса: «Мы оправдываем то, что нужно выводить из себя лучших игроков. Чем скорее мы покончим с этим, тем лучше»
8вчера, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
1521 минуту назадLive
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Химками», «Зенит» против «Локо»
48836 минут назадLive
Павлюченко о Капелло в сборной: «Это был отстой. Он говнистый был. Приехал тупо заработать деньги, а на результат пофигу. Хиддинк приезжал в Россию не зарабатывать, уверен»
2142 минуты назад
Хотите научиться создавать классный и виральный контент про спорт? Заходите на «Прожектор Трибуны»!
252 минуты назадТрибуна
Флик о разговоре с Анчелотти на фоне поведения игроков «Барсы» и ассистента после гола: «Обычная ситуация. Мы достаточно взрослые люди, чтобы говорить о таких вещах»
2354 минуты назад
Черданцев о критике комментаторов Карпиным: «Можно договориться до того, что обсуждать кино может только Тарантино. Я прокомментировал тысячу матчей уровня ЛЧ, могу оценивать»
85сегодня, 10:51
Ла Лига осудила расизм в адрес Ямаля и пожалуется в полицию: «Стремимся искоренить ненависть со стадионов»
34сегодня, 10:42
Марков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Я так не считаю, для меня это топ-клуб. Не понимаю, почему болельщики кричат это»
66сегодня, 10:28
36-летний Левандовски стал самым возрастным игроком XXI веке, сделавшим дубль в класико
36сегодня, 10:19
В РФС оценили идею пригласить Клоппа в Россию на тренерские курсы: «Постараемся выйти на него, если будет возможность»
11сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» – «Спартак». Пруцев и Барко играют. Онлайн-трансляция
1036 минут назадLive
Эль-Мехди Маухуб: «Динамо» – клуб с большой историей. Хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок»
7 минут назад
Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»
810 минут назад
Десайи против экс-игроков в футбольном руководстве: «Сколько из нас имеют высшее образование или готовы сидеть в офисе? У нас был Платини, и вы видели, что с ним стало»
128 минут назад
Погребняк о словах Глушенкова про пиво: «Я мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Нормальное восстановительное мероприятие»
537 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» принимает «Иркутск», «Спартак-2» в гостях у «Твери»
152 минуты назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» на выезде (2:1) благодаря дублю Ходжи. Это первое поражение Слишковича с оренбуржцами
1258 минут назад
Игрока «Крузейро» удалили через 3 секунды после начала матча. Силва ударил локтем в шею защитника «Атлетико Паранаэнсе»
1сегодня, 10:50Фото
«Шанхай Порт» обыграл «Цанчжоу» и обошел «Шанхай» Слуцкого благодаря голу У Лэя с паса Оскара. У форварда 32-й мяч за 29 туров
5сегодня, 10:11Видео
LEON Вторая лига А. «Авангард» принимает «Челябинск», «Волгарь» против «Кубани»
1сегодня, 10:01Live