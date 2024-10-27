Дрогба о «Золотом мяче»: «Нам будет не хватать Месси и Роналду, но шансы других игроков на получение награды выросли»
Дидье Дрогба высказался о «Золотом мяче» без Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Ни Месси, ни Роналду нет в списке номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года.
«Нам будет не хватать Месси и Криштиану, но, думаю, многие игроки будут рады узнать, что с уходом этих двух легенд их шансы на получение «Золотого мяча» увеличились», – сказал экс-форвард «Челси».
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