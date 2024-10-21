Глава Ла Лиги Тебас о борьбе с расизмом: «Нам еще есть куда двигаться. Мы подаем жалобы на оскорбления в адрес Винисиуса, хотя даже он сам не знает, что его оскорбляли»
Президент Ла Лиги высказался о борьбе с расизмом.
«Делаем ли мы все возможное? Думаю, нет, нам еще есть куда двигаться.
Мы подаем жалобы на оскорбления в адрес Винисиуса, хотя даже он сам не знает, что его оскорбляли на этих стадионах», – сказал Хавьер Тебас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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