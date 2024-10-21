Агкацев о «Краснодаре»: «Мы стали ментально сильнее. Опыт прошлого сезона помогает, в этом не допустим таких ошибок. У нас больше шансов на титул»
Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» стал ментально сильнее в новом сезоне.
В субботу краснодарцы на выезде разгромили московский «Спартак» (3:0) в матче 12‑го тура чемпионата России. Команда не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне Мир РПЛ.
– Как команда изменилась по сравнению с прошлым годом?
– Мы стали ментально сильнее. У нас появился опыт прошлого сезона, который нам помогает.
В этом сезоне мы не допустим таких ошибок, как в том году. Исходя из этого, у нас больше шансов на титул, – сказал вратарь «Краснодара».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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