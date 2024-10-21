Агкацев о «Краснодаре»: «Мы стали ментально сильнее. Опыт прошлого сезона помогает, в этом не допустим таких ошибок. У нас больше шансов на титул»

Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» стал ментально сильнее в новом сезоне.

В субботу краснодарцы на выезде разгромили московский «Спартак» (3:0) в матче 12‑го тура чемпионата России. Команда не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне Мир РПЛ .

– Как команда изменилась по сравнению с прошлым годом?

– Мы стали ментально сильнее. У нас появился опыт прошлого сезона, который нам помогает.

В этом сезоне мы не допустим таких ошибок, как в том году. Исходя из этого, у нас больше шансов на титул, – сказал вратарь «Краснодара ».