Александр Мостовой назвал главного претендента на победу в Мир РПЛ.

«Краснодар» обязан стать чемпионом! Я еще в прошлом сезоне сказал, что «Зенит » так легко не станет чемпионом». В этом сезоне тоже такого не будет, что за несколько туров до конца чемпионата кто-то обеспечит себе золотые медали.

В прошлом сезоне вообще «Динамо » должно было стать чемпионом, но «Краснодар», конечно, будет одним из главных претендентов на победу в этом сезоне.

Думаю, мы постоянно будем вспоминать тему увольнения Ивича из «Краснодара », когда команда шла на первом месте. Когда-нибудь эта загадка раскроется. Проигрыш «Краснодара» в Суперкубке ничего не значит. Я сразу сказал: «Ребята, забудьте! Вы увидите, что «быки» будут наверху, у них хорошая команда».

У них хороший подбор футболистов и лучший нападающий РПЛ . Как только Кордоба вернулся, все встало на свои места. «Краснодар» до самого конца чемпионата будет претендовать на чемпионство. Я уверен в этой интриге», – сказал бывший полузащитник сборной России.