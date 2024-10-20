Александр Мостовой: «Краснодар» обязан стать чемпионом! Как только Кордоба вернулся, все встало на свои места. В прошлом сезоне вообще «Динамо» должно было выиграть»
«Краснодар» обязан стать чемпионом! Я еще в прошлом сезоне сказал, что «Зенит» так легко не станет чемпионом». В этом сезоне тоже такого не будет, что за несколько туров до конца чемпионата кто-то обеспечит себе золотые медали.
В прошлом сезоне вообще «Динамо» должно было стать чемпионом, но «Краснодар», конечно, будет одним из главных претендентов на победу в этом сезоне.
Думаю, мы постоянно будем вспоминать тему увольнения Ивича из «Краснодара», когда команда шла на первом месте. Когда-нибудь эта загадка раскроется. Проигрыш «Краснодара» в Суперкубке ничего не значит. Я сразу сказал: «Ребята, забудьте! Вы увидите, что «быки» будут наверху, у них хорошая команда».
У них хороший подбор футболистов и лучший нападающий РПЛ. Как только Кордоба вернулся, все встало на свои места. «Краснодар» до самого конца чемпионата будет претендовать на чемпионство. Я уверен в этой интриге», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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