«Зенит» – народная команда, у которой огромная армия болельщиков не только в Питере». Мигицко считает, что сине-бело-голубые популярнее «Спартака»

Сергей Мигицко считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» в России.

«Зенит » популярнее «Спартака ». «Зенит» – народная команда, у которой огромная армия болельщиков не только в Питере.

Я в силу своей профессии часто езжу по стране, бываю в разных краях. Очень много людей интересуются «Зенитом», болеют за них. Просят рассказать, как дела у клуба.

Так что, я считаю, что питерский клуб популярнее московского», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Мигицко.