«Зенит» – народная команда, у которой огромная армия болельщиков не только в Питере». Мигицко считает, что сине-бело-голубые популярнее «Спартака»
Сергей Мигицко считает, что «Зенит» популярнее «Спартака» в России.
«Зенит» популярнее «Спартака». «Зенит» – народная команда, у которой огромная армия болельщиков не только в Питере.
Я в силу своей профессии часто езжу по стране, бываю в разных краях. Очень много людей интересуются «Зенитом», болеют за них. Просят рассказать, как дела у клуба.
Так что, я считаю, что питерский клуб популярнее московского», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Мигицко.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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