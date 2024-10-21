Глава «Интера» Маротта о календаре: «Число матчей должно быть сокращено. Игрокам все труднее справляться, количество ошибок и травм сейчас намного превышает прежние показатели»

Президент «Интера» Беппе Маротта пожаловался на перегруженный календарь.

«Нам приходится жить в постоянном стрессе от стольких матчей, с которыми игрокам становится все труднее справляться.

Было уже около 100 травм у игроков, которые играют за сборные, и нам нужно беречь их здоровье. Это непростая ситуация, нам нужно сесть за стол и признать, что число матчей должно быть сокращено. Это необходимо, а сейчас нет такого места, где все участники могли бы встретиться и обсудить это вместе. Есть мероприятия для клубов, для УЕФА , для ФИФА , и это противостояние только началось.

Количество игр должно быть сокращено, потому что спортивный темп сейчас настолько высок, что приводит к большему количеству ошибок и травм, намного превышающему средний показатель, который мы видели в предыдущие годы.

Футбольные власти почувствовали возможность добавлять больше матчей теперь, когда команды могут использовать пять замен для ротации состава. Может быть, ключевым решением стало бы расширить существующие команды и использовать больше игроков?

Любому клубу сложно говорить об игроках основного и резервного состава, потому что они все выходят в основе. У нас есть 23-24 игрока, которые могут играть в любом соревновании. Затем тренер принимает решения, но сегодня, например, выбор нашей полузащита продиктован травмами, поэтому, естественно, он ограничен», – сказал Маротта DAZN.

Ранее Петр Зелиньски и Кристьян Аслани выбыли после получения травм в сборных Польши и Албании во время международного перерыва.