Лучший голландский тренер в истории «МЮ»: научил Роналду забивать больше 40 за сезон и убедил купить Ван Перси

Денис Романцов – о Рене Меленстене.

Он ходил с Фергюсоном на послематчевые посиделки тренеров и увлеченно слушал коллег, но не в тот раз. Весной 2010-го проиграли «Баварии» в четвертьфинале ЛЧ, Рене разливал вино, и тренер гостей Луи Ван Гал заявил: «Знаете, почему мы победили? Перед игрой я сказал лучшую речь в раздевалке».

Меленстен счел это хамством и будто бы случайно пролил вино на брюки и обувь Ван Гала. А после – неискренне извинился и вышел.

Рене не знал лучшего мотиватора, чем Фергюсон , и считал поражение от «Баварии» (3:2 дома после 1:2 в Мюнхене) стечением обстоятельств – а именно двух желтых карточек Рафы Да Силвы, на 18-й и 50-й минутах.

Несколько месяцев спустя, на летнем сборе в Мексике, Меленстен заметил: болгарский нападающий Бербатов на третий год в клубе остается чужим среди своих. После поражения в двусторонке Димитар даже пожаловался Рене на партнеров.

– Помогите им понять, как играть в футбол.

Рене выждал пару минут и спросил.

– Тебе нравится музыка?

– Конечно.

– На чем бы играл?

– На пианино.

– Допустим, ты лучший пианист в мире. А те ребята – лучший оркестр с лучшим дирижером. Твоя музыка немного отличается, но теперь ты в оркестре и хочешь, чтобы все музыканты играли в твоем темпе и стиле. Такому не бывать – учись играть в унисон.

Рене посвятил сбор индивидуальным тренировкам с Бербатовым, и осенью 2010-го тот раззабивался. Тогда же случилось загадочное совпадение: я побывал на двух матчах «МЮ» – с «Ливерпулем» (3:2) в сентябре и «Блэкберном» (7:1) в ноябре – и увидел восемь голов Димитара: хет- и пента-трик.

Мистика в том, что за весь первый круг у него набралось 12 мячей, а в промежутке между «Ливерпулем» и «Блэкберном» – ни одного за два месяца. На играх я был с разными людьми и, думаю, оказался единственным, кто посетил той осенью только эти два матча «МЮ».

Но главным талисманом Димитара был все же Меленстен – сотрудничали потом и в «Фулхэме» с индийской «Кералой». Еще раньше (через два с половиной года после пента-трика Бербатова) Рене тренировал автора гола престижа в той игре – Криса Самба – в «Анжи».

Путь в «МЮ»: учился на физрука, работал на фабрике, тренировал в Катаре

Рене был седьмым и младшим ребенком в семье. Две сестры – Герда и Элиз – стали волейболистками, еще одна – Лени – сотрудницей дома престарелых, четвертая – Анита – рано умерла от рака груди, а братья – Тео и Кор – трудились бухгалтером и полицейским. Рене же в 16 лет почувствовал, что тянет тренировать.

Рос он в деревне на 1600 жителей между Венло, Эйндховеном и Неймегеном (недалеко от границы с Германией) и играл за местную команду U18, а в свободное время смотрел матчи и тренировки других возрастов. Наконец, тренер команды U9 сказал: «Все равно тут торчишь – помогай».

Через три недели тренер ушел, и Меленстен стал главным, а несколько лет спустя наткнулся на книгу Вила Курвера «Как стать идеальным футболистом». Курвер взял с «Фейенордом» Кубок УЕФА-1974 и разработал тренировочный метод, обучая игроков на примере лучших в мире – Пеле, Кройффа, Беккенбауэра, Беста.

Рене понял, что и сам хочет так тренировать, но возникла проблема: в Нидерландах восьмидесятых футболистам-любителям было почти нереально поступить на тренерские курсы.

И стал он учиться на физрука, считая это альтернативной дорогой к тренерству, но через полтора года заскучал и устроился к дяде, на фабрику по производству замороженных хлебобулочных изделий. Подзаработал, перевел дух и продумал следующие шаги.

Дальше – победа с «Де Трефферс» (в статусе игрока) в любительской лиге, знакомство с директором Института спорта и долгожданное попадание на тренерские курсы.

Рене начал в «Неймегене» U14 и, заняв у брата Тео 10 тысяч гульденов (около 5 тысяч долларов), нанял видеооператора, а тот снял тренировку, вдохновленную методом Курвера. Потом Меленстен зашел на игру «Неймегена» U18 и разговорился с отцом одного из своих игроков.

Тот благодарил за прогресс сына, а Рене жаловался, что руководство голландского футбола равнодушно к методу Курвера. «Извините, а кто вы такой, чтобы делать подобные заявления?» – спросил вдруг усатый мужчина, стоявший рядом.

Рене представился, рассказал о тернистом тренерском пути и выяснил, что перед ним – Йохан Дерксен, главный редактор журнала Voetbal International, автор предисловия к книге Курвера.

Дерксен отправил Курверу видео с тренировкой Меленстена. Вил заинтересовался и назначил встречу в Ситтарде, на юге Нидерландов. Он там жил, а Рене тренировал неподалеку американских юношей – из академии Класа де Бура, который в пятидесятые эмигрировал в США.

За столом привокзального паба Курвер высмеял идею Меленстена поучиться на тренера еще и в Англии, но в целом нашел Рене перспективным малым и осенью 1993-го увлек в Катар. Выстраивать систему детско-юношеского футбола (переезд подтолкнул Рене к женитьбе – жить с подругой вне брака в Катаре запрещали).

За завтраками учитель и ученик двигали на столе дынные семечки, придумывая новые упражнения, но после трех лет совместной работы Курвер уехал в ОАЭ. Меленстен остался и вошел в штаб Дэйва Маккея в юношеской сборной Катара.

Жили рядом, и Маккей веселил Рене рассказами о «Тоттенхэме» шестидесятых (выиграл чемпионат, три Кубка Англии и Кубок Кубков!), устраивая совместные ужины с другим помощником, Джорджем Блюзом, который, по словам Меленстена, готовил самую вкусную в мире лазанью.

После ужина играли в домино, и Маккей запирал дверь со словами: «Никто не уйдет, пока не выиграю». Рене проникся чемпионским духом и, приняв в 1999-м «Аль-Иттихад», через месяц выиграл Кубок Кубков арабских стран, а потом и Кубок Катара с «Аль-Саддом».

Параллельно он летал на тренерские семинары в Англию и познакомился с директором академии «МЮ» Лесом Кершоу. В январе 2001-го Кершоу привез Рене на пятидневный тренерский просмотр в Манчестер.

Меленстен разнообразил арсенал Ван Нистелроя и улучшил игру Фердинанда головой в атаке

В книге «Уроки лидерства» Алекс Фергюсон вспоминал: «Меленстена нам порекомендовал Дэйв Маккей. На собеседовании Рене с ходу заявил, что лучший способ продемонстрировать его тренерские навыки – показать их в действии. Мы вышли на поле, и он провел урок футбольной техники с несколькими юниорами»

Дальше Меленстен работал с командами разных возрастов, и их тренеры делились впечатлениями с Фергюсоном. Тот заключил:

– Отзывы положительные. Берем тебя, – и добавил полушутя. – Твой английский лучше моего. Половина игроков не понимает, что я говорю.

– Возможно, поэтому у вас столько побед, – рискованно парировал Рене.

Платили в «МЮ» меньше, чем в Катаре, и взяли не в первую команду, а в академию, тренером по развитию техники, но Меленстен меньше всего воспринимал это как понижение.

Месяцы от знакомства с Фергюсоном до переезда в Манчестер он изучал историю «МЮ» (через книги и документалки) и часами общался с координатором академии Эриком Харрисоном, который делился секретами воспитания Бекхэма, Скоулза, Гиггза и других.

В «МЮ» Меленстен работал с детьми и их родителями. Когда «МЮ» U9 – с Джесси Лингардом, Майклом Кином и Равелом Моррисоном – проиграл «Лидсу» 3:7, отцы недоумевали – как смотреть в глаза соседям? – и Меленстен прочел лекцию о поражении как шаге к победе и важности индивидуального развития ребенка.

Впечатленный прогрессом игроков при Меленстене, координатор академии Эрик Харрисон предложил поработать и с Гиггзом, который уже не был тем взрывным вингером, что в девяностые, но при умном распределении сил еще помог бы в атаке.

Меленстен предложил больше полагаться на интеллект, чем на скорость, посоветовав и йогу для профилактики травм, и Гиггз прислушался, ведь Рене и рассказывал, как играть, и показывал. Словно режиссер Эфрос, который артистом не был, но на репетициях демонстрировал суть сцены лучше любого актера.

Доверился Меленстену и Диего Форлан. После перехода из «Индепендьенте» он восемь месяцев не забивал и, посмотрев на работу Рене с юниорами, после каждой тренировки трудился с ним над завершением атак. А вскоре – забил важные мячи «Ливерпулю» с «Челси».

Конкурент Форлана – Ван Нистелрой – и без дополнительных занятий забивал много, но Рене разнообразил и его репертуар. Предложил, например, бить не первым касанием (к чему привыкли соперники), а после приема мяча и ложного замаха.

Также Ван Нистелрой, получая мяч в середине поля, пасовал на фланг и бежал в штрафную. Рене посоветовал не избавляться от мяча и нестись с ним к воротам, сопроводив это на тренировке личным примером (Меленстен был нападающим, а Ван Нистелрой – защитником) – и в ближайшие выходные Руд забил так «Фулхэму».

Полгода спустя, осенью 2003-го, Рио Фердинанд пропустил допинг-тест и нарвался на восьмимесячный бан. В это время Меленстен подтянул Фердинанду игру головой в атаке и убедился: то, что работает с детьми, добавляет до пяти процентов и к уровню игроков постарше.

Когда Меленстен вернулся в «МЮ» из Дании, помощники Фергюсона были недовольны

В 2005-м, когда тренер резервистов «МЮ» Рики Сбраджа ушел в «Болтон», Рене приехал на базу раньше Фергюсона и подсунул под дверь его кабинета письмо.

«Дорогой босс, знаю, клуб ищет замену Рики, но зачем искать на стороне, когда решение уже здесь. Сейчас резервная команда – группа дезориентированных людей, которым нужно руководство и внимание. Они в такой важной возрастной категории, когда особенно важны правильное направление и поддержка.

Думаю, это прекрасная возможность показать вам, как я развиваю игроков постарше. Уверен, в ближайшие годы это нам пригодится».

В тот же день Фергюсон вызвал Меленстена: «Если сможешь совмещать с работой в академии – валяй».

Когда к резервистам присоединялись Гари Невилл, Рой Кин и Пол Скоулз, Рене использовал их как играющих тренеров, и советы ветеранов помогали молодым – Жерару Пике, Джузеппе Росси и другим – расти.

Заиграв быстрее и смелее, «МЮ» стал первым в северном дивизионе резервной Премьер-лиги, и перед финалом – с «Тоттенхэмом» – Меленстен на примере Роджера Федерера рассказал игрокам о важности самообладания.

Резервисты «МЮ» победили 2:0 (забили Пике с Сульшером), и перед летними каникулами-2006 Рене услышал от Фергюсона:

– Есть запрос от «Брондбю. Хотят обсудить с тобой работу главным тренером.

– И что вы об этом думаете?

– Для тебя это хорошая возможность.

Рене вышел из кабинета в замешательстве. Без раздумий бы остался, удержи его Фергюсон, но тот чуть ли не подталкивал к отъезду.

Меленстен подписал с «Брондбю» трехлетний контракт, сменив Микаэля Лаудрупа, и перевез в Данию семью, но быстро понял: надолго не задержится. Возрастные лидеры команды не годились для высокого прессинга, а продавать их президент Пер Бьерегор и его сын Андерс, технический директор, отказывались.

Из 12 последних матчей с Меленстеном «Брондбю» выиграл один и отлетел на седьмое место (через полтора года после чемпионства с Лаудрупом). Рене заявил, что без обновления «Брондбю» обречен, сравнив клуб с больной раком матерью, и в январе 2007-го вернулся в «МЮ», хотя жена и дети освоились в Дании.

«Когда я опять его взял, мой тренерский штаб был недоволен, – признался Фергюсон в «Уроках лидерства». – Рене не стеснялся прямо говорить людям об их недостатках, и его возвращение встретили без особой радости. Я же объяснил, что он выдающийся тренер по развитию техники, и его приход полезен для клуба».

Благодаря Меленстену Роналду был одержим голами – в «МЮ» это стало поводом для шуток

В августе того же 2007-го за стычку с опорником «Портсмута» Ричардом Хьюзом на три матча забанили Роналду, и за него взялся Меленстен. В выходные, когда команда уезжала на матч, они проводили дополнительные тренировки (не впервые – еще когда Рене тюнинговал Форлана, Криштиану заинтересовался и подключился).

– Сколько ты забил в прошлом сезоне? – спросил Меленстен в августе 2007-го.

– Двадцать три, – ответил Роналду.

– Думаю, ты хочешь улучшения. Какую цель поставил на новый сезон?

– Около тридцати. Что думаете?

– Ты должен забить около сорока.

Рене показал Криштиану видео, где тот бурно возмущался после фола и пожимал плечами после эффектных голов.

«Что ты хотел этим сказать? – спросил Меленстен. – Что только ты так забиваешь? Миллионы так и думают, вот и считают тебя высокомерным. Когда тебя бьют по ногам, ты снова демонстрируешь исключительность, словно говоря: нельзя меня бить, я Криштиану.

Это неправильная реакция. Ты должен предвидеть фолы, реагируя так, словно грубость соперников никак на тебя не влияет».

Дальше Меленстен записал четырехминутное видео с голами лучших форвардов в истории «МЮ» и показал Роналду, как они двигаются, из каких положений и какими частями тела забивают.

На тренировочном поле Рене пасовал с фланга, а Криштиану бил – в одно и два касания, с защитником и без, лицом и спиной к воротам. Потом пересматривали видео тренировок и анализировали исполнение ударов.

В общем, после этой подготовки Роналду забил 42 мяча. Над его одержимостью голами иронизировал Пол Скоулз. Говорил, что, пасуя Роналду, уже не бежал вперед – знал, что мяч все равно больше не получит.

Последний гол Роналду в сезоне-2007/2008 пришелся на победный финал ЛЧ, который Меленстен смотрел с женой с трибуны «Лужников» – по словам Фергюсона, на скамейке не хватало места для тренера по развитию техники.

После ухода Кейруша Фергюсон доверил Меленстену проведение тренировок

Летом-2008 все изменилось. Второй тренер Карлуш Кейруш ушел в сборную Португалии, и Меленстена повысили (формально – до третьего тренера «МЮ», новым вторым стал Мик Фелан). Накануне сбора в ЮАР Фергюсон сообщил Рене и Фелану, что ждет быстрого, агрессивного и непредсказуемого (в атаке) футбола.

«Он на трех листах объяснил принципы защиты, владения и атаки, добавив: «Помните о них на каждой тренировке. Эти три листа – ваш каркас», – вспоминал Меленстен. – Сэр Алекс доверился моей креативности и дал ингредиенты, которые я использовал для разработки тренировок».

В «Уроках лидерства» Фергюсон отметил, что Меленстен оставил многие упражнения Кейруша, но добавил и новые: «Рене был поклонником великого голландского тренера Вила Курвера, которая подчеркивал важность подвижности голеностопа и ее влияние на контроль мяча, и улучшил нашу систему».

Первая триумф «МЮ» с тренером Меленстеном – победа в клубном ЧМ в Японии. Рене много путешествовал и нормально адаптировался к новому часовому поясу, чего не скажешь о Фергюсоне. Когда Рене и сэр Алекс сидели рядом в автобусе, главный в полудреме отправил кому-то смс: «Аааааааааааа».

Взбодрил его видеоаналитик Саймон Уэллс, чуть позже включивший на большом экране эпизод из игры с «Челси»: три тренера «МЮ» увлеченно следят за игрой, и вдруг Фелан хватает прилетевший с трибуны воздушный шарик и лопает ногой. Фергюсон вздрагивает и ругается, а Меленстен хватается за сердце.

«Босс хохотал и не мог остановиться, – вспоминал Меленстен. – Просил включить ролик снова и снова и с каждым разом смеялся сильнее. Затем зашел Мик, и босс сказал: «Покажи! Покажи еще раз!» Потом – для игроков. Это невероятно подняло всем настроение».

В том сезоне Меленстен скорректировал разбег Роналду перед штрафными, и в полуфинале ЛЧ Криштиану роскошно забил «Арсеналу», но в финале «МЮ» уступил «Барсе»: и с Роналду в 2009-м и без – в 2011-м.

С тогдашним тренером «Барсы» Меленстен познакомился в 2005-м, когда Гвардиола после двух лет в катарском «Аль-Ахли» – в ужасной, по его словам, форме – приехал на просмотр в «Ман Сити», но не подошел тренеру Стюарту Пирсу.

Рене же тогда присматривал в «Ман Сити» за катарским полузащитником Хуссейном Яссером, который ранее провел два года в академии «МЮ». Меленстен и Гвардиола встретились в отеле, обсудили Курвера с Кройффом и перешли к тренерской философии Пепа.

Шесть лет спустя Меленстен напомнил Гвардиоле о разговоре 2005 года:

– Ты осуществил все, о чем тогда говорил! – констатировал Рене.

– Да, – согласился Пеп, – но будем честны. У меня есть Хави, Иньеста и Месси. Будь у вас Лео, вы, вероятно, победили бы на «Уэмбли» [в финале ЛЧ-2011].

Фергюсон сомневался в покупке Ван Перси, но Меленстен убедил в три этапа

Через полгода после финала ЛЧ-2011 Меленстену позвонил агент Ван Перси. Сказал, что Робин недоволен амбициями «Арсенала», не продлит контракт и с удовольствием поиграл бы в «МЮ».

Рене передал это Фергюсону, а тот не особо заинтересовался – назвал Ван Перси староватым (28 года) и травматичным: бесплатно взяли бы, а за деньги – нет. Меленстен настаивал, что Ван Перси после лечения у шведского врача забыл о проблемах с лодыжкой, а главное – точно усилит атаку «МЮ».

Фергюсон все равно сомневался, и Рене созвал совет старейшин. Гиггз, Скоулз, Рио и другие поддержали покупку Ван Перси. Оставалось убедить Фергюсона, что Робин не блефует и правда хочет в «МЮ».

Агент заверил в искренности клиента, и летом 2012-го Ван Перси перешел в «МЮ». Когда предстояло выбрать номер, Меленстен посоветовал двадцатый: «Мы стремимся к двадцатому чемпионскому титулу. Номер каждую неделю будет напоминать, зачем ты здесь».

К 26-му туру Робин забил 19 мячей, но с середины февраля 2013-го как отрезало – два месяца без голов. Меленстен собрал два видео с действиями Ван Перси в завершении атак – до февраля и после.

Робин увидел, что делает слишком много касаний и откладывает решение. «Сейчас ты так нетерпелив, что словно борешься сам с собой, – говорил Рене. – Раньше ты просто наслаждался игрой за отличную команду. Не беспокойся о голах и играй как умеешь».

В ближайшем матче Робин – с пенальти, правда – забил «Стоку» и побежал к лавке, обняв выскочившего Фергюсона. Потом признался Рене: «Вообще-то бежал к тебе, но не мог проигнорировать босса».

Ван Перси снова много забивал и обеспечил «МЮ» новое чемпионство, а Фергюсон обсуждал с помощниками предсезонку в Австралии и посещение ее винодельческих регионов.

А 7 мая 2013-го – команда отдыхала после игры с «Челси» – Меленстену позвонил видеоаналитик Уэллс: «Игроки говорят: босс уходит на пенсию». Вскоре с той же новостью позвонил сосед Стивен, болельщик «Вест Хэма».

Наутро Фергюсон признался штабу, что хотел тренировать еще год-другой, но передумал после смерти свояченицы: «Уйду в конце сезона. Вы должны были узнать об этом первыми. Мне жаль, что так вышло. Мы решили пригласить [на мое место] Дэвида Мойеса и уже рассказали ему, как вы важны для клуба».

Вскоре Меленстен встретился с Мойесом и сказал, что в последние пять лет проводил тренировки «МЮ» и босс даже не интересовался их содержанием – настолько доверял.

Обсудив видеоанализ и схемы, Рене сказал: «Меняя «Эвертон» на «МЮ», вы переходите с яхты на круизный лайнер. Им трудно управлять в одиночку – много палуб, на каждой нужен капитан.

Мой совет – положитесь на нас [Меленстена, Фелана, тренера по физподготовке Струдвика и вратарей – Стила]. Почувствуйте, как мы работаем, и со временем найдете собственный путь».

Через неделю Мойес предложил остаться Меленстену, но не Фелану со Стилом и добавил, что проведение тренировок возьмет на себя. Рене не видел себя в такой конфигурации и ушел.

Меленстен был настолько поражен щедростью Сулеймана Керимова, что съел шоколадный батончик с оберткой

Спортивный директор «Нюрнберга» Мартин Бадер предложил Меленстену трехлетний контракт, но Рене общался с Катарской федерацией (в итоге не договорился) и немцам отказал, о чем жалеет до сих пор.

Вместо Бундеслиги Меленстен очутился в РПЛ – стал помощником Хиддинка в «Анжи» и рулил тренировками, как в «МЮ». «Странный опыт, – вспоминал Рене. – Мы тренировались недалеко от «Лужников», а домашний стадион находился в двух с половиной часах лета от Москвы – в Дагестане.

Когда прилетели на первую домашнюю игру, я увидел при приземлении еще один самолет, лежащий на боку и полностью разбитый. Из окна автобуса мы видели дома с выбитыми окнами и дырами от пуль, а потом – яркий новый стадион.

После 2:2 с «Локо» владелец команды Сулейман Керимов зашел в раздевалку, но Хиддинк его проигнорировал. Меня это озадачило. Гус хотел покинуть клуб, но его убедили остаться, когда не договорились с Капелло и Бланом.

После поражения в следующем туре от «Динамо» Хиддинк якобы толкнул судью, и заговорили о его дисквалификации, но вскоре выяснилось, что он все же покидает «Анжи». Тогда мне позвонил агент Керимова.

– Ты готов?

– К чему?

– Возглавить команду.

В замешательстве я написал Гусу, но он не ответил, и наутро агент на огромном внедорожнике повез меня к Керимову. В офисе нам велели пройти в конференц-зал, где стояла миска с шоколадными батончиками.

Керимов предложил изменить мой контракт с годового на трехлетний, значительно поднял зарплату и пообещал Bugatti за выход в Лигу чемпионов. Я был настолько поражен его щедростью, что съел батончик с оберткой.

В моем первом матче мы сыграли вничью с «Крыльями», а потом проиграли «Ростову». Игорь Денисов, которого купили перед моим приходом за 15 млн евро, с таким гневом отреагировал на замену, что на ближайшей тренировке Это’О устроил собрание команды.

Это’О сказал Керимову, что Денисов – сложный человек, что его не стоило подписывать и что он больше не выйдет с ним на поле. Договорились, что Игоря отправят в аренду».

Наступила международная пауза, и Меленстен улетел к семье в Манчестер, а по возвращении узнал, что уволен (после 16 дней в роли главного), а команда распродается.

В 2014-м Ван Гал отказался возвращать Меленстена в «МЮ». В 2018-м – Меленстен отказался стать помощником Тен Хага

После неудачных переговоров в Гонконге Меленстен отправился во Флориду – к пакистанскому владельцу «Фулхэма» Шахиду Хану. И узнал от помощника Шахида, что изначально тот хотел купить «Эвертон», но неожиданно выяснилось, что клуб базируется не в Лондоне.

От смеха Рене чуть не выпал из машины, но все же устроился к Хану, став помощником главного тренера «Фулхэма» Мартина Йола.

Пополнение штаба не отразилось на результатах, и после поражений от «Вест Хэма» с «Суонси» Рене прочел на Talksport, что назначен главным тренером.

Он сообщил директору клуба Алистеру Макинтошу, что о подобных перестановках хорошо бы предупреждать, а босс успокоил – пообещал трансферы в зимнее окно и свободу в выборе помощников.

За три месяца с Меленстеном «Фулхэм» добыл четыре победы и увез ничью с «Олд Траффорд», а через три дня дважды вел в счете против «Ливерпуля», но проиграл 2:3, и вместо Рене назначили Феликса Магата, который не спас клуб от вылета.

Дальше – «Филадельфия», «Маккаби» (Хайфа), индийская «Керала» – и новый большой проект: сборная Австралии, где Рене работает седьмой год (продолжая жить близ Манчестера – уже без детей: дочь стала футбольной журналисткой, один сын – аналитиком «Стокпорта», а другой – защитником «Сампдории»).

После того, как Рене согласился стать помощником Грэма Арнолда в сборной Австралии, позвонил Эдвин ван дер Сар и предложил войти в штаб Эрика тен Хага в «Аяксе». «Эдвин, ты чемпион мира по неудачному выбору времени», – пошутил Рене и вежливо отказался, заинтригованный перспективой участия в ЧМ-2022.

Не откажи он тогда Ван Дер Сару – через четыре года наверняка перешел бы с Тен Хагом в «МЮ», но Меленстен не пожалел, что остался с Австралией: в Катаре обыграли Тунис с Данией и впервые с 2006 года вышли в плей-офф.

Проиграв потом Аргентине, Меленстен упустил шанс встретиться в четвертьфинале с Ван Галом. Рене признавался , что летом 2014-м с удовольствием вернулся бы в «МЮ», но Ван Гал дал понять, что в его манчестерском штабе Меленстену места нет.

Фото: РИА Новости /Саид Царнаев, Юрий Стрелец, Сергей Расулов – мл.; Gettyimages.ru /Robert Cianflone, Ian Walton, Chris Brunskill, Laurence Griffiths, Jamie McDonald, Clive Mason, Clint Hughes, Chung Sung-Jun, Shaun Botterill, Alex Livesey, Central Press