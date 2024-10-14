Горшков о легионерах «Зенита»: «Кто-то считает, что Клаудиньо что-то умеет только на чистых мячах. Но вы бы видели, как он дорабатывает на тренировках – может 70 метров на рывке пробежать»
– Расскажи о ребятах-легионерах из «Зенита» – кто тебя больше остальных впечатлил?
– На тренировках видно то, что можно не заметить во время игр. Все знают, что иностранцы из «Зенита» – техничные, умные и квалифицированные футболисты.
Но мало кто видит, как они ежедневно работают, ходят в тренажерный зал и отрабатывают каждый момент на тренировках.
Например, кто-то считает, что Клаудиньо – это футболист, который что-то умеет только на чистых мячах.
Но вы бы видели, как на тренировках он дорабатывает за партнера, который потерял мяч. Он может 70 метров на рывке пробежать, чтобы вступить в единоборство и помочь команде.
Или еще пример того, как легионеры относятся к физической форме и работе в зале: они иногда в выходной день все равно встречаются в тренажерке и занимаются – кто-то мобильностью, кто-то укреплением связок.
Резюмируя, они все – большие профессионалы.
Даже удивляет, что такие футболисты полагаются не только на свои природные качества, – сказал защитник «Зенита» Юрий Горшков.
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