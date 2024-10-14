  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Горшков о Семаке: «Держать раздевалку и коллектив, находить мотивацию – трудная задача. Тем более в «Зените» на каждой позиции лучшие футболисты РПЛ»
9

Горшков о Семаке: «Держать раздевалку и коллектив, находить мотивацию – трудная задача. Тем более в «Зените» на каждой позиции лучшие футболисты РПЛ»

Юрий Горшков высказался относительства качеств Сергея Семака.

– Охарактеризуй Сергея Семака несколькими словами.

– Справедливый и рассудительный. Даже в своей сложной ситуации я вижу, что Сергей Богданович с холодной головой подходит ко всему.

– Понял, в чем секрет его успеха в «Зените» на протяжении стольких лет?

– Команда шесть сезонов хорошо играет и становится чемпионом.

А держать раздевалку и коллектив на протяжении стольких лет, находить мотивацию в себе и в футболистах – это очень трудная задача.

Тем более в команде на каждой позиции собраны лучшие футболисты лиги.

И в этой среде он нашел общий язык со всеми. Мне кажется, это самое сложное из того, что делает Сергей Богданович, – сказал защитник «Зенита» Юрий Горшков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Горшков
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Горшков об интересе к футболу в России: «Он не падает, на матчах сборной всегда были аншлаги. Многие у нас живут этим видом спорта»
5сегодня, 13:43
Семак о матче «Зенита» с «Фенербахче» в ноябре: «Предварительно договоренность есть» 
18вчера, 05:14
Семак о 4:1 с «Войводиной»: «Главное, что все живы-здоровы. Хорошо, что Соболев забил и отдал голевые передачи – для уверенности и адаптации это очень важно»
212 октября, 18:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» рассматривает подписание Фримпонга летом 2025-го, «Байер» в курсе. Отступные – 40 млн евро
110 минут назад
Попов о Черчесове: «Властный, не очень любит людей, готов идти по головам – так себя не ведут. ЧМ-2018 – случайность. Он тренер не для высоких целей»
1316 минут назад
Гаскойн про «МЮ»: «Хотелось бы возвращения Фергюсона на сезон – я бы посмотрел, что он сделает с этими игроками. Мне жаль тен Хага, некоторые не понимают, за какой великий клуб играют»
425 минут назад
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
245 минут назадСпецпроект
Гурцкая о Кордобе: «Видел предложение «Спартака» – астрономические цифры. Готовы были дать ему столько, сколько он хотел. Агент отложил переговоры до зимы из-за комиссии»
1347 минут назад
УЕФА разослал инструкции по работе с судьями перед матчами. Бригадам арбитров положены независимый сопровождающий и физиотерапевт, отель – не ниже 4 звезд
251 минуту назад
«Химки» 3 месяца задерживают зарплату и премиальные футболистам (Legalbet)
45сегодня, 16:18
«Уход Гризманна – потеря, публика была единодушна в отношении него. Мбаппе недолюбливают, он не объединяет болельщиков». Бренд-партнер Франции о сборной
51сегодня, 16:06
Лига наций. Грузия принимает Албанию, Франция в гостях у Бельгии, Германия против Нидерландов, Италия сыграет с Израилем
32сегодня, 16:01Live
«МЮ» за 20 млн евро может купить Каррераса у «Бенфики». Манкунианцы продали защитника в этом году за 6 млн (Record)
28сегодня, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков про РПЛ: «Вероятность чемпионства «Зенита» – 99,9%. А что поменялось? Еще борются «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА может приблизиться»
530 минут назад
«Все 11 игроков «Динамо» на поле были бы легионерами, будь такая возможность. С россиянами явно проблема – назовите хоть одного сильного форварда, кроме Тюкавина». Терехин о бело-голубых
642 минуты назад
Бруну про Аморима: «Спортинг» не выигрывал чемпионат 20 лет, а с ним победил уже дважды. Смог бы он сделать то же в Англии, Испании – не узнаем, пока он там не окажется, но качества видны»
сегодня, 16:45
Артур интересен «Марселю» – об этом сообщил агент. Хавбек еще не играл за «Ювентус» в этом сезоне
4сегодня, 16:18
Бонифасе о сборной Нигерии, застрявшей в аэропорту Ливии: «Это уже пугает. Мы просто хотим вернуться к себе»
6сегодня, 15:43
Бельгия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 05:55
Германия – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 15:04
«Сейчас российские игроки никому особо не нужны, нас не ценят. Головин – отдельное». Баринов о россиянах за рубежом
10сегодня, 15:04
Италия – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 15:03
Газзаев о сборной: «Можем проводить матчи не только с Казахстаном, но и с Беларусью, Узбекистаном и другими. РФС прилагает много усилий для поисков соперников»
7сегодня, 14:34