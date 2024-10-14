Горшков о Семаке: «Держать раздевалку и коллектив, находить мотивацию – трудная задача. Тем более в «Зените» на каждой позиции лучшие футболисты РПЛ»

Юрий Горшков высказался относительства качеств Сергея Семака.

– Охарактеризуй Сергея Семака несколькими словами.

– Справедливый и рассудительный. Даже в своей сложной ситуации я вижу, что Сергей Богданович с холодной головой подходит ко всему.

– Понял, в чем секрет его успеха в «Зените» на протяжении стольких лет?

– Команда шесть сезонов хорошо играет и становится чемпионом.

А держать раздевалку и коллектив на протяжении стольких лет, находить мотивацию в себе и в футболистах – это очень трудная задача.

Тем более в команде на каждой позиции собраны лучшие футболисты лиги.

И в этой среде он нашел общий язык со всеми. Мне кажется, это самое сложное из того, что делает Сергей Богданович, – сказал защитник «Зенита» Юрий Горшков .