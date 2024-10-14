Артур интересен «Марселю» – об этом сообщил агент. Хавбек еще не играл за «Ювентус» в этом сезоне
Артур может перейти в «Марсель» из «Ювентуса».
Полузащитник не провел ни одного матча за туринский клуб в нынешнем сезоне.
«Нам нужно найти решение. Он не играет, и это грустно.
Мы вели переговоры с «Марселем» – он мог бы быть интересен Роберто Де Дзерби из-за своих навыков.
Но это нелегко сделать из-за правила относительно футболистов, прибывших из-за пределов Евросоюза. Посмотрим», – сказал представитель футболиста Федерико Пасторелло.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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