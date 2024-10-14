Артур интересен «Марселю» – об этом сообщил агент. Хавбек еще не играл за «Ювентус» в этом сезоне

Артур может перейти в «Марсель» из «Ювентуса».

Полузащитник не провел ни одного матча за туринский клуб в нынешнем сезоне.

«Нам нужно найти решение. Он не играет, и это грустно.

Мы вели переговоры с «Марселем » – он мог бы быть интересен Роберто Де Дзерби из-за своих навыков.

Но это нелегко сделать из-за правила относительно футболистов, прибывших из-за пределов Евросоюза. Посмотрим», – сказал представитель футболиста Федерико Пасторелло.