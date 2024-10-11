Клопп будет получать 10-12 млн евро в год в «Ред Булле». Он не планирует возвращаться к тренерству, но сборная Германии остается вариантом

Юрген Клопп будет получать порядка 10-12 миллионов евро в год в «Ред Булле».

На этой неделе «Ред Булл» объявил о назначении экс-тренера «Ливерпуля » главой футбольного направления. В новой должности 57-летний Клопп будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл» (куда в том числе входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург», американский «Нью‑Йорк Ред Буллс»).

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, немец осознанно выбрал эту роль и в настоящее время не рассматривает возвращение к тренерской работе. Однако должность главного тренера сборной Германии остается для него возможным вариантом.

Клопп подписал долгосрочный контракт с «Ред Буллом», но у него есть уверенность в том, что он может прервать его, если поступит конкретное предложение, которое он захочет принять.

В соглашении нет пункта об отступных, но предусматривается возможность его расторжения. Эта опция была устно согласована всеми сторонами в порядке взаимного уважения, подчеркивает Плеттенберг.