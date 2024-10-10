Дешам – Тюраму о кожаной куртке Louis Vuitton как у гонщика MotoGP: «Был на трассе в Монце?» Форвард серьезно ответил, что «Интер» играл дома

Дидье Дешам сравнил наряд Маркуса Тюрама с костюмом гонщика.

Главный тренер сборной Франции поприветствовал игроков, вызванных на матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии, в понедельник в тренировочном центре в Клерфонтене.

Нападающий «Интера », прибывший в расположение сборной в кожаной куртке от Louis Vuitton после хет-трика в матче Серии А против «Торино» (3:2), вызвал удивление у Дешама . Тренер спросил с улыбкой: «Ты был вчера на трассе в Монце, верно?», намекнув на то, Маркус был одет как гонщик MotoGP .

Тюрам отреагировал на шутку серьезно: «Нет, в субботу мы играли дома». Дешам похлопал игрока по плечу и добавил: «Да, я знаю, ты забил три гола».

Фото: rmcsport.bfmtv.com

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