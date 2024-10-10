Дешам – Тюраму о кожаной куртке Louis Vuitton как у гонщика MotoGP: «Был на трассе в Монце?» Форвард серьезно ответил, что «Интер» играл дома
Дидье Дешам сравнил наряд Маркуса Тюрама с костюмом гонщика.
Главный тренер сборной Франции поприветствовал игроков, вызванных на матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии, в понедельник в тренировочном центре в Клерфонтене.
Нападающий «Интера», прибывший в расположение сборной в кожаной куртке от Louis Vuitton после хет-трика в матче Серии А против «Торино» (3:2), вызвал удивление у Дешама. Тренер спросил с улыбкой: «Ты был вчера на трассе в Монце, верно?», намекнув на то, Маркус был одет как гонщик MotoGP.
Тюрам отреагировал на шутку серьезно: «Нет, в субботу мы играли дома». Дешам похлопал игрока по плечу и добавил: «Да, я знаю, ты забил три гола».
Фото: rmcsport.bfmtv.com
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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