Игорь Корнеев: «Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что можно сыграть и на партнеров»
Игорь Корнеев оценил игру форварда ЦСКА Сауля Гуарирапы.
Экс-хавбек армейцев высказался после победы красно-синих над «Динамо» (2:1) в Мир РПЛ.
— Гуарирапа пока тяжеловат? Если бы забил, ЦСКА закрыл бы все вопросы еще до перерыва?
— Гуарирапа зациклен на том, чтобы забить самому, и это мешает ему использовать моменты. Ему надо срочно объяснить, что в ряде эпизодов можно сыграть и на партнеров. Нужно, чтобы он расслабился и играл без напряжения, без мысли во что бы то ни стало оформить свой дебютный гол за армейцев.
— Этот ЦСКА способен побороться за чемпионство в этом сезоне?
— Нет, не способен. В пятерке оказаться может, – сказал Корнеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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