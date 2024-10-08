Иньеста рассказал, кто на самом деле сделал тот гол в финале ЧМ-2010

Андрес Иньеста завершил карьеру в возрасте 40 лет. Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании провел много ярких матчей, но один выделяется особенно – финал чемпионата мира-2010 между Испанией и Нидерландами (1:0).

Иньеста забил победный мяч на 116-й минуте. Этот гол – одна из первых ассоциаций при упоминании его имени, однако Андрес считает, что мяч нужно считать коллективным:

«Мне выпала честь и привилегия быть в лучшей эпохе национальной сборной с двумя чемпионатами Европы и чемпионатом мира. Все суммируется в голе в финале чемпионата мира, но я всегда говорил, что мы все забили этот гол ».