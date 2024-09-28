Оскар забил победный мяч за «Шанхай Порт» после ассиста пяткой. Он сам пяткой начал голевую атаку

Бразилец Оскар принес победу «Шанхай Порту» голом после красивой комбинации.

На 53-й минуте матча с «Циндао Вест Кост» он обострил игру на правом фланге пасом пяткой, а затем его партнер по атаке – другой бразилец Густаво – пяткой в одно касание отдал под удар. Оскар реализовал момент, они с Густаво отпраздновали гол «натиранием бутсы».

Этот мяч стал победным для «Шанхай Порта», команда благодаря этому голу набрала три очка и опередила «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого на два очка – вернулась на первое место в чемпионате Китая. Команда российского тренера благодаря своей победе лидировала в лиге около двух часов по окончании собственного матча.

В следующем туре «Порт» сыграет с «Чэнду», идущим на третьем месте. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – 18 октбяря в 15:00 мск.