Очень нервная победа «Шанхая» Слуцкого: больше 70 минут вдесятером, стычка между своими, желтая тренеру

Для «Шанхай Шеньхуа» выездной матч против «Циндао Хайню», 13-й команды чемпионата Китая, должен был стать рядовым. Но ранее удаление подкинуло команде Леонида Слуцкого испытание. И «Шеньхуа» его прошел – важнейшая победа (1:0).

Быстрый гол, удаление, конфликт между игроками «Шанхая» и желтая Слуцкому. Все это – за один тайм!

«Шанхай» четыре матча подряд пропускал первым и явно хотел прервать тенденцию. Со стартового свистка «Шеньхуа» пошел вперед, что привело к голу уже на третьей минуте: Андре Луис головой замкнул подачу с углового.

Это 16-й гол бразильца в лиге, он лучший бомбардир команды: обошел Сефаса Малеле, у которого 15 мячей. По гол+пас Луис с отрывом лучший в «Шанхае»: семь голевых дают общие 23 результативных действия.

Но на 21-й минуте команда Слуцкого создала себе проблемы сама. Опорник Ван Хайцзянь прямой ногой подкатился под соперника и врезался тому шипами в голеностоп. Арбитр сразу же достал заслуженную красную карточку, оставив «Шанхай» в меньшинстве.

И тут же в «Шеньхуа» разгорелся мини-конфликт. 35-летний капитан У Си напихал партнеру Жоау Тейшейре, который получил желтую за слишком эмоциональную реакцию на предыдущий эпизод. Разнимать одноклубников пришлось защитнику Цзинь Шунькаю.

Основной опорник Ибраим Амада, который поиграл в Лиге 1 и Ла Лиге, должен был получить отдых в плотном графике (финиш чемпионской гонки и старт в ЛЧ) и остался в запасе. Но из-за игры в меньшинстве пришлось выходить уже на 32-й минуте.

А в концовке такого насыщенного первого тайма желтую карточку получил и Слуцкий. Тренер остался недоволен, что судья не наказал соперника за фол на Малеле.

После получения предупреждения Слуцкий поднес руку к голове и что-то недовольно высказывал.

Однако даже в усеченном составе «Шанхай» удержал победный счет. 1:0 – за три тура до финиша команда Слуцкого набрала важнейшие три очка и все еще в гонке за титул.

Вышли на первое место. Пока временно

Победа принесла «Шеньхуа» 70-е очко – на одно больше, чем у «Шанхай Порта». Однако конкуренты еще не сыграли матч 27-го тура: сегодня у них игра с десятой командой лиги.

До развязки безумной гонки осталось всего три матча. У «Шеньхуа» две домашние игры и испытание в последнем туре на выезде:

🏠 «Хэнань», седьмое место;

🏠 «Шэньчжэнь Пен Сити», 14-е место;

✈️ «Чэнду Жунчэн», идут третьими.

Нужно выигрывать самим и верить в потерю очков «Порта», а ведь параллельно у обеих команд еще и азиатская ЛЧ. Дальше команда Слуцкого как раз едет в Малайзию – в соперниках местный «Дарул Такзим».

Спортс’’ продолжит погружение в чемпионат Китая, мы покажем матч, от которого команда Слуцкого очень зависит, но не играет в нем. 18 октября, «Шанхай Порт» на выезде против идущего третьим «Чэнду» .

И в Азии новая ЛЧ: рекордные деньги, почти весь плей-офф – в Саудовской Аравии. Слуцкий начал ее с камбэка!