Георги Миланов: «Русские и болгары – братья. Россия – мой второй дом, а Москва – лучший город в мире»
Георги Миланов назвал Москву лучшим городом мира.
– Поделись воспоминания о жизни в Москве и России.
– Россия – мой второй дом, а Москва – лучший город в мире. Мне очень нравилось жить в вашей стране, в мегаполисе. Эти пять лет были лучшими не только в плане футбола, но и в плане жизни. Лучшие рестораны, лучшие стадионы. Все было самое лучшее.
И я очень люблю русских людей. Русские и болгары – братья. Никогда не забуду, как меня приняли, когда только прилетел из Болгарии. Мне был всего 21 год. Но мне было очень хорошо, я легко адаптировался и быстро научился говорить по-русски. Всегда буду за это благодарен, – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Миланов, играющий за бухарестское «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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