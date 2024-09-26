Георги Миланов: «Русские и болгары – братья. Россия – мой второй дом, а Москва – лучший город в мире»

Георги Миланов назвал Москву лучшим городом мира.

– Поделись воспоминания о жизни в Москве и России.

– Россия – мой второй дом, а Москва – лучший город в мире. Мне очень нравилось жить в вашей стране, в мегаполисе. Эти пять лет были лучшими не только в плане футбола, но и в плане жизни. Лучшие рестораны, лучшие стадионы. Все было самое лучшее.

И я очень люблю русских людей. Русские и болгары – братья. Никогда не забуду, как меня приняли, когда только прилетел из Болгарии. Мне был всего 21 год. Но мне было очень хорошо, я легко адаптировался и быстро научился говорить по-русски. Всегда буду за это благодарен, – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Миланов, играющий за бухарестское «Динамо ».