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  • Феллер о сборной Германии: «Путь для Клоппа открыт, если Нагельсманн решит, что хочет снова тренировать топ-клуб. Если захочет, Юргену достанется хорошая команда»
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Феллер о сборной Германии: «Путь для Клоппа открыт, если Нагельсманн решит, что хочет снова тренировать топ-клуб. Если захочет, Юргену достанется хорошая команда»

Руди Феллер хотел бы видеть Юргена Клоппа в сборной Германии в будущем.

Действующий контракт возглавляющего сборную Юлиана Нагельсманна рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года. Юрген Клопп взял перерыв после пребывания в «Ливерпуле» и еще не решил, хочет ли он вернуться к работе.

По словам спортивного директора сборной Германии, последние контакты с Клоппом состоялись недавно, однако при принятии решения после ЧМ многое будет зависеть непосредственно от Нагельсмана.

«Если Юлиан Нагельсманн в какой-то момент решит, что он предпочел бы снова тренировать топ-клуб – тогда, конечно, для Юргена Клоппа путь открыт. Если он действительно захочет. Он долгое время находился за границей. Конечно, я ценю его, у Клоппа невероятная карьера.

Нагельсманн сам решит, хочет ли остаться после чемпионата мира. Независимо от того, кто станет тренером сборной после этого, ему достанется хорошо функционирующая команда.

[При Нагельсманне] сборная спустя много лет вернула себе любовь и признание народа. Вероятно, команда не сможет поддерживать этот уровень все два года [в преддверии чемпионата мира], но важно, чтобы люди снова в нас поверили», – сказал спортивный директор сборной Германии в студии ZDF.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport1.de
logoСборная Германии по футболу
logoЮрген Клопп
Руди Феллер
ЧМ-2026
logoЮлиан Нагельсманн
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