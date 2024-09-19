Юлиан Нагельсманн: «Германия хочет выиграть ЧМ. Для критиков: «хочет», а не «выиграет». Отдадим все ради этого»

Юлиан Нагельсманн хочет выиграть ЧМ-2026 со сборной Германии.

«Мы хотим стать чемпионами мира. Для всех [критикующих меня] экспертов: «хотим», а не «станем». Есть большая разница. Мы хотим отдать все ради этой цели, и я уверен, что мы сможем этого добиться.

Мы не будет вносить множество изменений, потому что состав сборной очень, очень гармоничный. Нет выгоды в том, чтобы наигрывать команду для победы в Лиге наций, а затем ее игрокам было 35-36 лет к ЧМ-2026 . Тогда на чемпионате мира будет играть другая команда.

Мы дали понять игрокам, что нужно использовать каждую минуту, это очень важная часть плана», – сказал тренер сборной Германии на конференции Digital X.D.

В последний раз Германия выигрывала чемпионат мира в 2014 году. На двух последних чемпионатах мира команда не вышла из группы. Сборная занимает 13-е место в рейтинге ФИФА.