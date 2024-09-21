Николсон о Соболеве: «Я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя»

Шамар Николсон считает, что он лучше как надающий, чем Александр Соболев.

– Ты сказал, что не смог бы перейти в другой российский клуб, как это сделал Соболев. Кто из вас лучше как нападающий?

– Для меня я лучше. Для себя я всегда буду номером один, иначе нельзя. Нужно быть уверенным в себе, – сказал форвард «Спартака».

Николсон забил один мяч и сделал одну голевую передачу в трех матчах за «Спартак » в сезоне-2024/2025.