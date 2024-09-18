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Бен-Йеддер избежал заключения, но останется под строгим надзором. Слушание по делу о сексуальном насилии состоится 15 октября

Виссам Бен-Йеддер избежал заключения под стражу по делу о сексуальном насилии.

На прошлой неделе экс-форварда «Монако» задержали по обвинению в эпизоде сексуального насилия – предположительно инцидент произошел в машине Бен-Йеддера с участием девушки 2001 года рождения, при этом футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера апелляционный суд Прованса рассмотрел заявление прокуратуры Ниццы, обжаловавшей решение отпустить Бен-Йеддера под строгий судебный контроль. Обвинение требовало заключить футболиста под стражу до заседания суда, которое должно состояться 15 октября.

Как стало известно, в конечном счете суд принял решение оставить француза под строгим судебным контролем. Ему по-прежнему запрещено покидать Приморские Альпы, посещать питейные заведения и ночные клубы и вступать в контакт с жертвой. Он также обязан отмечаться два раза в неделю и проходить лечение от алкогольной зависимости.

«Это справедливое решение, которое было необходимо. Апелляционный суд решил подтвердить решение судьи Ниццы и посчитал, что содержание под стражей не требуется в деле господина Бен-Йеддера. Сейчас ему нужно заботиться о себе и подготовить защиту.

Именно по предложению Бен-Йеддера был установлен протокол лечения, поэтому мы посмотрим, как с этим быть, в зависимости от ограничений судебного контроля. Но, безусловно, ему будет оказано регулярное медицинское, психиатрическое и психологическое лечение. Это облегчение. Задержание было бы ужасным», – сказала адвокат футболиста Хасна Лузе.

Напомним, в августе прошлого года Виссама уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальном насилии» – тогда его отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoМонако
logoлига 1 Франция
происшествия
logoВиссам Бен-Йеддер
девушки и спорт
logoЗдоровье
алкоголь и спорт
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