Сергей Рыжиков: «У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Люди страдают, но держатся. Я горд, что они так переживают невзгоды»
Сергей Рыжиков высказался об обстрелах родного города.
«У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжелая. Но народ держится, и они большие молодцы.
Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», – сказал экс-вратарь «Рубина», «Крыльев Советов» и «Анжи».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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