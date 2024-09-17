Сергей Рыжиков: «У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Люди страдают, но держатся. Я горд, что они так переживают невзгоды»

Сергей Рыжиков высказался об обстрелах родного города.

«У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Каждый день страдают люди, обстановка тяжелая. Но народ держится, и они большие молодцы.

Я горд, что шебекинские так переживают невзгоды и проблемы. Переживаю очень сильно, но каждый день созваниваемся и списываемся. Держу руку на пульсе», – сказал экс-вратарь «Рубина », «Крыльев Советов » и «Анжи ».