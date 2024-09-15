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  • У «Спартака» 2 удара по воротам и 1 в створ в первом тайме – вдвое меньше, чем у «Динамо» Махачкала
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У «Спартака» 2 удара по воротам и 1 в створ в первом тайме – вдвое меньше, чем у «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала превзошло «Спартак» по ударам в 1-м тайме.

Команды Хасанби Биджиева и Деяна Станковича встречаются в 8-м туре Мир РПЛ, счет к перерыву – 1:1.

Красно-белые, выступая в гостях, пробили за первую половину дважды, в створ попали один раз – Манфред Угальде открыл счет на 20-й минуте.

У хозяев четыре удара, два из них – в створ. Также они подали 4 угловых («Спартак» – 1). При этом московская команда больше владела мячом – 59% против 41%.

«Динамо» Махачкала – «Спартак». 1:1 – Литвинов срезал мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoХасанби Биджиев
logoДинамо Махачкала
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