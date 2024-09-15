  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педро об РПЛ: «Не думаю, что кто-то сможет остановить «Зенит», если мы продолжим играть на том же уровне»
24

Педро об РПЛ: «Не думаю, что кто-то сможет остановить «Зенит», если мы продолжим играть на том же уровне»

Педро считает, что «Зенит» вряд ли кто-то сможет остановить в России.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на два очка. Вчера команда Сергея Семака обыграла ЦСКА (1:0) в 8-м туре.

«Я не думаю, что кто-то сможет остановить нас, если мы будем продолжать играть на том уровне, на котором играем. Мы просто должны продолжать в том же духе.

Если есть какие-то ошибки, надо работать над их устранением на тренировках, чтобы они не повторялись в игре», – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский Спорт»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoСоветский спорт
logoПедро дос Сантос
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев опроверг, что игроки «Зенита» получат по 5 млн рублей за победу над ЦСКА: «Досужие выдумки»
81сегодня, 13:39
Алип про 1:0 с ЦСКА: «Семак сказал, что сыграли очень плохо. Концовка получилась нервной, соперник давил. Но три очка есть, идем дальше»
14сегодня, 12:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 0:1 – Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция
301 минуту назадLive
Угальде забил 5 голов в 8 турах Мир РПЛ. Опережает форварда «Спартака» только Глушенков с 7 мячами
4 минуты назад
«Барселона» впервые с 2017 года стартовала с пяти побед в Ла Лиге
1812 минут назад
Доннарумма пропустит неделю из-за травмы, полученной в игре с «Брестом». Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» против «Жироны» в ЛЧ
612 минут назад
«Барселона» выиграла все пять матчей при Флике с общим счетом 17:4
2919 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Жироне», «Атлетико» против «Валенсии», «Лас-Пальмас» – «Атлетик»
52224 минуты назадLive
«Барселона» разгромила «Жирону» в гостях – 4:1! У Ямаля дубль, Ольмо и Педри забили, Феррана удалили
34025 минут назад
ЦСКА объявил об переходе Давилы в мексиканскую «Америку»
1826 минут назад
Ферран получил прямую красную, шипами наступив на ногу Асприлье в матче «Барселоны» с «Жироной»
2629 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Интер» против «Монцы», «Наполи» играет с «Кальяри», «Рома» пропустила на 96-й от «Дженоа»
6733 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Кубань» принимает «Ленинградец», «Калуга» сыграла вничью с курским «Авангардорм»
38 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» победил «Знамя Труда», «Балтика БФУ» обыграла «Зенит-2»
38 минут назадLive
Дзюба об ассисте в 1-й игре за «Акрон»: «Удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, дружная»
440 минут назад
Гафин о 4:2 с «Ахматом»: «Игрой «Динамо» не удовлетворены, не реализовали массу моментов. Отрезок между пропущенными и забитыми голами – печальное зрелище»
142 минуты назад
Ольмо заменили из-за травмы на 61-й минуте матча с «Жироной». У хавбека «Барсы» 3 гола в 3 матчах
850 минут назад
Чемпионат Германии. «Вердер» в гостях у «Майнца», «Санкт-Паули» уступил «Аугсбургу»
55сегодня, 15:29Live
Агент Баринова о штрафах за нарушение ПДД: «Ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей нет»
7сегодня, 15:28
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Вахду»
37сегодня, 15:27Live
«Акрон» разгромил «Химки» – 3:0. Хубулов забил с передачи Дзюбы, у Бакаева гол и пас
24сегодня, 15:25
«Арсенал» 5 дерби подряд не проигрывает «Тоттенхэму». У «канониров» 4 победы и ничья
5сегодня, 15:13