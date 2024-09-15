Педро об РПЛ: «Не думаю, что кто-то сможет остановить «Зенит», если мы продолжим играть на том же уровне»

Педро считает, что «Зенит» вряд ли кто-то сможет остановить в России.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Мир РПЛ , опережая «Краснодар » и «Локомотив » на два очка. Вчера команда Сергея Семака обыграла ЦСКА (1:0) в 8-м туре.

«Я не думаю, что кто-то сможет остановить нас, если мы будем продолжать играть на том уровне, на котором играем. Мы просто должны продолжать в том же духе.

Если есть какие-то ошибки, надо работать над их устранением на тренировках, чтобы они не повторялись в игре», – сказал полузащитник «Зенита ».