Нгамале может восстановиться к дерби против «Спартака». Хавбек «Динамо» получил травму голеностопа в 5-м туре РПЛ
Муми Нгамале может восстановиться от травмы к дерби против «Спартака».
«Ожидаем возвращения Муми через тур», – сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Нападающий бело-голубых получил травму голеностопа в матче пятого тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) 17 августа. Камерунский нападающий покидал стадион на костылях и с ортезом на правой ноге. Сообщалось, что игрок может пропустить от четырех до шести недель.
«Динамо» сыграет со «Спартаком» на выезде в рамках чемпионата России 22 сентября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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