Нгамале может восстановиться к дерби против «Спартака». Хавбек «Динамо» получил травму голеностопа в 5-м туре РПЛ

Муми Нгамале может восстановиться от травмы к дерби против «Спартака».

«Ожидаем возвращения Муми через тур», – сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров .

Нападающий бело-голубых получил травму голеностопа в матче пятого тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0) 17 августа. Камерунский нападающий покидал стадион на костылях и с ортезом на правой ноге. Сообщалось, что игрок может пропустить от четырех до шести недель.

«Динамо » сыграет со «Спартаком » на выезде в рамках чемпионата России 22 сентября.