Гальдамес подарил Нгамале две бутылки чилийского вина, извинившись за травму в матче РПЛ

Томас Гальдамес извинился перед Муми Нгамале за столкновение, приведшее к травме.

В рамках матча 5-го тура Мир РПЛ защитник « » в борьбе за мяч неудачно приземлился на ногу Нгамале. Полузащитник «Динамо» не смог продолжить матч, позднее ему диагностировали травму голеностопа.

Сегодня клубы вновь сыграли друг с другом в 3‑м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» обыграло самарцев со счетом 5:1.

Гальдамес встретился с Нгамале в подтрибунном помещении и преподнес ему две бутылки чилийского вина в качестве извинений.

Нгамале прошел МРТ, хавбеку «Динамо» не потребуется операция. Игрок пропустит 4-6 недель из-за травмы голеностопа