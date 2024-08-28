Гальдамес подарил Нгамале две бутылки чилийского вина, извинившись за травму в матче РПЛ

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Динамо Москва Муми Нгамале Томас Гальдамес алкоголь и спорт Футбол

Томас Гальдамес извинился перед Муми Нгамале за столкновение, приведшее к травме.

В рамках матча 5-го тура Мир РПЛ защитник «Крыльев Советов» в борьбе за мяч неудачно приземлился на ногу Нгамале. Полузащитник «Динамо» не смог продолжить матч, позднее ему диагностировали травму голеностопа.

Сегодня клубы вновь сыграли друг с другом в 3‑м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» обыграло самарцев со счетом 5:1. 

Гальдамес встретился с Нгамале в подтрибунном помещении и преподнес ему две бутылки чилийского вина в качестве извинений.

Нгамале прошел МРТ, хавбеку «Динамо» не потребуется операция. Игрок пропустит 4-6 недель из-за травмы голеностопа

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20 комментариев
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Респект 👍🏻
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+58
Круто, видно от души извинился.
+29
0
+29
Вообще крутая история. Давно у нас такого не было!
+24
-1
+23
Вообще как фан Самарский , скажу , парень отличный !
+12
0
+12
Ответ Данил Кублицкий
Респект 👍🏻
Сухой респект 👍
+9
0
+9
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Приятно видеть такое. Кстати чилийские вина одни из лучших. Если конечно не куплены в "красное энд белое".
Извини, дружище, но чилийские вина не лучшие) Хорошие - да, но не лучшие.
А Гальдамес - красавчик!
+7
-1
+6
Ответ Holy_hand_grenade
В бордошной бутылке 360° Каберне Фран - 1600, в бургундской похоже тоже 360° Руссан Марсан в те же бабки. Итого 3200. Царский подгоон.
Разве о цене вина речь? За миллион подари, найдутся те, кто скажет кисляк за такие деньги или же, что охренел бабками "нашими" раскидываться. Всем не угодишь.
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по мужски поступил. "красавец".
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Жест красивый, винлаб норм магазин
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красавчик
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День взятия Бастилии- впустую прошёл!
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Диверсия такая...) Пусть спивается, пока лечится.))
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Кто нить напишите перевод плиз
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Красивый жест! Прикольно
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Красавчик.
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