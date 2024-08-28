Гальдамес подарил Нгамале две бутылки чилийского вина, извинившись за травму в матче РПЛ
Томас Гальдамес извинился перед Муми Нгамале за столкновение, приведшее к травме.
В рамках матча 5-го тура Мир РПЛ защитник «Крыльев Советов» в борьбе за мяч неудачно приземлился на ногу Нгамале. Полузащитник «Динамо» не смог продолжить матч, позднее ему диагностировали травму голеностопа.
Сегодня клубы вновь сыграли друг с другом в 3‑м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» обыграло самарцев со счетом 5:1.
Гальдамес встретился с Нгамале в подтрибунном помещении и преподнес ему две бутылки чилийского вина в качестве извинений.
Нгамале прошел МРТ, хавбеку «Динамо» не потребуется операция. Игрок пропустит 4-6 недель из-за травмы голеностопа
А Гальдамес - красавчик!