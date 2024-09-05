Двух игроков Норвегии, умерших в 1962-м и 1983-м, включили в список для допинг-тестов: «Взяли лучших бомбардиров и добавили несколько имен, вероятно. Уже поздновато – анализы у обоих отрицательные»

Теги сборная Норвегии по футболу допинг Столе Сольбаккен Йорген Ларсен Эрлинг Холанд ахахаха Антонио Нуса Оскар Бобб Футбол

В Норвегии по ошибке включили двух умерших игроков в список на допинг-пробы.

Об этом рассказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен. По его словам, в список игроков, которым было необходимо сдать тесты на допинг, вошли лучший бомбардир в истории сборной Йорген Юве, скончавшийся в 1983 году, и умерший в 1962 году Эйнар Гундерсен.

«[Во вторник] к нам пришли из антидопингового агентства Норвегии. Для тестирования были отобраны следующие игроки: Эрлинг Холанд, Йорген Странд Ларсен, Антонио Нуса, Оскар Бобб, Эйнар Гундерсен и Йорген Юве.

Тогда я начал сомневаться. Они всерьез зачитали эти имена. Поэтому нам пришлось позвонить в антидопинговое управление Норвегии и спросить: «Там что, скрытая камера?» Они назвали Эйнара Гундерсена и Йоргена Юве... Уже поздновато. Анализы у обоих отрицательные. Вероятно, они взяли список лучших бомбардиров и добавили еще несколько имен», – сказал Сольбаккен.

«Трудно сказать, что произошло, но обычно мы лучше справляемся с обязанностями. Все, что мы можем сделать – это признать свою неправоту.

Теперь мы можем пошутить на эту тему в офисе, а затем пересмотреть наши дальнейшие планы», – сказал в интервью VG директор по связям с общественностью антидопингового агентства Норвегии Халвор Бюфуглиен.

14 комментариев
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Да не, не верю, такое же только в России возможно)
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Мертвые души по-норвежски
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В Норвегии есть ЕГЭ и его жертвы?
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Но на всякий случай им прописали ТИ
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Надо же, за норвежских лыжников/биатлонистов уже мертвецы пробы сдают. И все равно ничего не находят! ахаха
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Вован и Лексус позвонил в антидопинговое агенство, представились сотрудниками Норвежской Федерации футбола и поделились инсайдом , назвав несколько имён, для правдоподобности добавили Холланда.
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А у кого ж взяли отрицательные анализы?
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Ответ red hikkikomori
Да не, не верю, такое же только в России возможно)
Не совсем. Вот подобный ответ: "Трудно сказать, что произошло, но обычно мы лучше справляемся с обязанностями. Все, что мы можем сделать – это признать свою неправоту." не часто услышишь от накосячивших бюрократов в России.
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Даже не смешно.
У них бардак круче чем у нас ?

Так в зимних видах спорта они тоже тестируют умерших ?
Похоже на правду.....
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Сборная Норвегии так паршиво играет с таким мощным составом, что не удивлюсь если игроки жрут димедрол перед матчами сборной.
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Всё что нужно знать о норвежском антидопинговом агентстве... Вернее, об их способности делать анализы отрицательными...
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Ответ red hikkikomori
Да не, не верю, такое же только в России возможно)
Что такое? Человеческая ошибка?
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