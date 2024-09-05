Двух игроков Норвегии, умерших в 1962-м и 1983-м, включили в список для допинг-тестов: «Взяли лучших бомбардиров и добавили несколько имен, вероятно. Уже поздновато – анализы у обоих отрицательные»

В Норвегии по ошибке включили двух умерших игроков в список на допинг-пробы.

Об этом рассказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен. По его словам, в список игроков, которым было необходимо сдать тесты на допинг, вошли лучший бомбардир в истории сборной Йорген Юве, скончавшийся в 1983 году, и умерший в 1962 году Эйнар Гундерсен.

«[Во вторник] к нам пришли из антидопингового агентства Норвегии. Для тестирования были отобраны следующие игроки: , Йорген Странд Ларсен, , , Эйнар Гундерсен и Йорген Юве.

Тогда я начал сомневаться. Они всерьез зачитали эти имена. Поэтому нам пришлось позвонить в антидопинговое управление Норвегии и спросить: «Там что, скрытая камера?» Они назвали Эйнара Гундерсена и Йоргена Юве... Уже поздновато. Анализы у обоих отрицательные. Вероятно, они взяли список лучших бомбардиров и добавили еще несколько имен», – сказал Сольбаккен.

«Трудно сказать, что произошло, но обычно мы лучше справляемся с обязанностями. Все, что мы можем сделать – это признать свою неправоту.

Теперь мы можем пошутить на эту тему в офисе, а затем пересмотреть наши дальнейшие планы», – сказал в интервью VG директор по связям с общественностью антидопингового агентства Норвегии Халвор Бюфуглиен.