Чернов выбыл 2 месяца из-за перелома плюсневой кости. Защитник «Спартака» травмировался на тренировке
Защитник «Спартака» Никита Чернов получил травму.
У 28-летнего футболиста выявлен перелом пятой плюсневой кости после столкновения на тренировке.
Чернов сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца. Специалисты устанавливают план лечения игрока.
В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.
Хочется видеть все команды в боевых составах.
Никите здоровья!
Оказывается, что и Абена - не лишний.
3 недели на больничном и месяцок ещё похромал.
Итого имеем 3,5 защитника(маслова считаю половиной пока, непонятно что ждать от него)