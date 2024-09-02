Чернов выбыл 2 месяца из-за перелома плюсневой кости. Защитник «Спартака» травмировался на тренировке

Защитник «Спартака» Никита Чернов получил травму.

У 28-летнего футболиста выявлен перелом пятой плюсневой кости после столкновения на тренировке.

сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца. Специалисты устанавливают план лечения игрока.

В текущем сезоне Мир защитник провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь.