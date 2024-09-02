Чернов выбыл 2 месяца из-за перелома плюсневой кости. Защитник «Спартака» травмировался на тренировке

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Никита Чернов Футбол

Защитник «Спартака» Никита Чернов получил травму.

У 28-летнего футболиста выявлен перелом пятой плюсневой кости после столкновения на тренировке.

Чернов сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца. Специалисты устанавливают план лечения игрока. 

В текущем сезоне Мир РПЛ защитник провел 4 матча. Его статистику можно найти здесь

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Соболезную травме игрока любого клуба. Два месяца большой срок, да потом ещë надо набрать форму, считай до перерыва выбыл.
+26
0
+26
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Соболезную травме игрока любого клуба. Два месяца большой срок, да потом ещë надо набрать форму, считай до перерыва выбыл.
+++
Хочется видеть все команды в боевых составах.
Никите здоровья!
+14
0
+14
Здоровья , вообще не во время травМу получил
+12
0
+12
Ни фига себе они там на тренировке рубятся!
+11
-1
+10
обидно, только играть начал хорошо, здоровья здоровья и побыстрей восстановиться
+7
0
+7
Это шанс для Дуарте доказать Станковичу, что он нужен)
+6
0
+6
Очень жаль ((( Здоровья !!! Неприятная и болезненная травма (((
+3
0
+3
жалко, здоровья и скорейшего выздоровления!!!
+3
0
+3
Ну куда там решили сливать Дуарте?
+4
-1
+3
Здоровья и скорейшего возвращения. Может теперь все-таки не надо расставаться с Дуарте?!
Оказывается, что и Абена - не лишний.
+3
-1
+2
Здоровья Чернову!
+1
0
+1
Здоровья Никите! В этом сезоне очень надёжно играет.
+1
0
+1
На самом деле этот перелом вообще получить влёгкую.Я сломал пятую плюсневую кость в начале этого года неудачно спрыгнув с телеги на работе)
3 недели на больничном и месяцок ещё похромал.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Ефремов
Ну куда там решили сливать Дуарте?
Никуда, окно закрыто в Европе, тем более, Валенсия уже взяла Кофрие.
+1
0
+1
Вот для чего купили чёрного!
0
0
0
лучше бы в игре так себя отдавали как на тренировках, игроку здоровья
0
0
0
Да, что ж за невезуха такая! Выздоравливай Никита!
0
0
0
Эх. Жаль, вполне надежно играл, но почему то получал шансов меньше остальных.
Итого имеем 3,5 защитника(маслова считаю половиной пока, непонятно что ждать от него)
0
0
0
на его место литвинов и обама
0
0
0
Получается, как в воду глядели, когда Абену подписывали.
0
0
0
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Это шанс для Дуарте доказать Станковичу, что он нужен)
Вряд-ли, пара видимо сформирована Литвинов - Бабич.
0
0
0
Ответ Eugene88
Эх. Жаль, вполне надежно играл, но почему то получал шансов меньше остальных. Итого имеем 3,5 защитника(маслова считаю половиной пока, непонятно что ждать от него)
Давайте считать, Бабич, Дуарте, Литвинов, Мукунка и 0.5 (Маслов) 4.5 пока что.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий