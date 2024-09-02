«Аль-Наср» и Теллес расторгли контракт – защитник стал свободным агентом. Он играл в Саудовской Аравии с прошлого сезона
Алекс Теллес покинул «Аль-Наср».
Клуб из Саудовской Аравии и 31-летний защитник расторгли соглашение.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал свободным агентом.
В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел два матча в чемпионате Саудовской Аравии.
В прошлом чемпионате футболист сыграл 27 матчей, забил два мяча и сделал четыре результативных передачи. Его статистику можно изучить здесь.