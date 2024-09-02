«Аль-Наср» и Теллес расторгли контракт – защитник стал свободным агентом. Он играл в Саудовской Аравии с прошлого сезона

Теги Манчестер Юнайтед трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алекс Теллес Футбол

Алекс Теллес покинул «Аль-Наср».

Клуб из Саудовской Аравии и 31-летний защитник расторгли соглашение.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал свободным агентом.

В нынешнем сезоне Алекс Теллес провел два матча в чемпионате Саудовской Аравии.

В прошлом чемпионате футболист сыграл 27 матчей, забил два мяча и сделал четыре результативных передачи. Его статистику можно изучить здесь.

11 комментариев
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Аль Наср слил десятки миллионов в никуда на зарплату Теллеса и С. Фофана, а у дилетантов виноват Роналду
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место под Винисиуса очистили
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Попросил Роналду не бросать своего игрока
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Заработал на всю жизнь
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вот и усиление для Химок подъехало
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Ответ Direct free kick
Аль Наср слил десятки миллионов в никуда на зарплату Теллеса и С. Фофана, а у дилетантов виноват Роналду
У завистливых хейтеров-неудачников виноват Роналду :)
+6
-6
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Ответ ten Hag
У завистливых хейтеров-неудачников виноват Роналду :)
Тен Хаг подходит по это описание?)
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Ответ Direct free kick
Аль Наср слил десятки миллионов в никуда на зарплату Теллеса и С. Фофана, а у дилетантов виноват Роналду
У них песка много
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Ответ ten Hag
У завистливых хейтеров-неудачников виноват Роналду :)
Конечно он виноват.. "Тащер" получает в разы больше чем все и называет себя лучшим.. Должен приносить титулы.. Так где титулы?.. Нет.. Значит ты не тащер, а балласт.. И избавляться нужно в первую очередь от него.. И строить новую команду.. Где все будут равны.. Хиляль знает.. Хе.. ☝️
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Ответ Вальдано
Конечно он виноват.. "Тащер" получает в разы больше чем все и называет себя лучшим.. Должен приносить титулы.. Так где титулы?.. Нет.. Значит ты не тащер, а балласт.. И избавляться нужно в первую очередь от него.. И строить новую команду.. Где все будут равны.. Хиляль знает.. Хе.. ☝️
я думал цирк уже уехал
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