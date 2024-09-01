«Крылья» могут назначить Тихонова в случае увольнения Осинькина (Legalbet)

Теги Крылья Советов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Енисей Игорь Осинькин Футбол

«Крылья Советов» могут уволить Игоря Осинькина.

По сведениям Legalbet, если это произойдет, то новым главным тренером может стать Андрей Тихонов, сейчас работающий в «Енисее».

В первых девяти матчах сезона самарцы потерпели 7 поражений.

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«Крылья» могут уволить Осинькина на следующей неделе. Юран – один из кандидатов на замену («СЭ»)

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17 комментариев
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Глупейшее решение будет
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Осинькину надо давать ещё 10-15 туров, текущий спад не показатель
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Там Тихонов Енисей разваливает, надо и Крылышки грохнуть.
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Из года в год продавать лучших игроков, и затем пинять на Осинькина)) молодцы
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Ответ Кирилл Захаров
Глупейшее решение будет
Так это проверенная схема. Тренер просел в начале сезона, руководители его меняют плевать на кого Тихонов/Евсеев/Рахимов/Талалаев/Юран, галочка что вот смотрите, мы сделали что могли проставлена, с руководителя спроса нет, бюджет осваивается, неустойки платятся и снова по новой:) Сколько смотрю РПЛ, постоянно один и тот же круговорот тренеров, хотя понятно оставь ты одного тренера на 10 лет, результаты +- одинаковые будут, просто это для агентов не удобно, каждый раз надо составы обновлять:))
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Ответ Ковид 07.10.52
Там Тихонов Енисей разваливает, надо и Крылышки грохнуть.
А можно подробнее, как именно Тихонов разваливает "Енисей"?
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1) Глупость
2) Сергеев возвращается
3) Тихонов придёт и Шитов/Евгеньев кааак заиграют, ага))
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Крайне опрометчивое решение будет
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В случае увольнения Осинькина я бы рекомендовал Крыльям назначить... Осинькина! :)
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Андрей свой человек для Самары, плюс Крылья ему не чужие. Конечно лучше Юран, но если Тиша снова будет тренировать Крылья это тоже не плохой вариант.
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больше на утку похоже
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Даже если Осинькин провалит сезон, но не вылетит! То пусть работает! У КС одна задача сейчас растить игроков на продажу и симпатичный футбол! Не понимаю, что так все выеживаются!
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Осинькин просто профессор по сравнению с Тихоновым. Это несоразмерные величины в тренерском мастерстве.
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Можно Игнашевича.
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А-ха-ха-ххххаааа!!!!! Это "тренер" вас в ФНЛ выведет!
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Лучше купите Осинькину двух нападающих и опорника. Нормальную игру с Шитовым, Ципченко и Витюговым, показывать не сможет ни один тренер в мире, это игроки уровня середины ФНЛ. Тихонов не тренер. Был уже, все показал
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Рубрика снова не Мос)овой))
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