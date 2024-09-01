«Крылья» могут назначить Тихонова в случае увольнения Осинькина (Legalbet)

«Крылья Советов» могут уволить Игоря Осинькина.

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В первых девяти матчах сезона самарцы потерпели 7 поражений.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. Гальдамес и Агаларов играют. Онлайн-трансляция

«Крылья» могут уволить Осинькина на следующей неделе. Юран – один из кандидатов на замену («СЭ»)