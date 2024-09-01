«Крылья» могут назначить Тихонова в случае увольнения Осинькина (Legalbet)
«Крылья Советов» могут уволить Игоря Осинькина.
По сведениям Legalbet, если это произойдет, то новым главным тренером может стать Андрей Тихонов, сейчас работающий в «Енисее».
В первых девяти матчах сезона самарцы потерпели 7 поражений.
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