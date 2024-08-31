Станкович об удалении Зобнина: «Моя ошибка. Мне не хватило 15 секунд, чтобы сделать замену»

Деян Станкович высказался после матча с «Рубином» (1:0).

Напомним, на 61‑й минуте Роман Зобнин был удален с поля за две желтые карточки. Красно-белые забили гол в меньшинстве.

– Вы бы убрали Зобнина, если бы не удаление?

– Это была моя ошибка. Мне не хватило 15 секунд, чтобы сделать замену. Мой опыт подсказывает мне не рисковать в таких случаях, когда у игрока есть желтая карточка. Произойти может все что угодно.

– Вы хвалите Литвинова. Может, ему место в центре поля, а не в защите?

– Мы видим эту ситуацию по‑другому. Почему я должен менять его, если мы хорошо играем, без пропущенных голов. Зачем мне менять его позицию? Руслан может играть на многих позициях. Я рад, что у меня есть такой футболист.

– Понимаете ли вы трактовки пенальти за игру рукой? Все запутались, кажется…

– До какой‑то степени я понимаю. Но есть 10-15 процентов серой зоны, когда эпизоды могут пойти в разные стороны. Я не пересматривал сегодняшний эпизод. Арбитры могут допускать ошибки. Могут быть разные трактовки, но мы принимаем те решения, которые происходят на поле. Все могут ошибаться, – сказал тренер «Спартака».