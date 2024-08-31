Станкович об удалении Зобнина: «Моя ошибка. Мне не хватило 15 секунд, чтобы сделать замену»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Матч ТВ Руслан Литвинов Футбол

Деян Станкович высказался после матча с «Рубином» (1:0).

Напомним, на 61‑й минуте Роман Зобнин был удален с поля за две желтые карточки. Красно-белые забили гол в меньшинстве.

– Вы бы убрали Зобнина, если бы не удаление?

– Это была моя ошибка. Мне не хватило 15 секунд, чтобы сделать замену. Мой опыт подсказывает мне не рисковать в таких случаях, когда у игрока есть желтая карточка. Произойти может все что угодно.

– Вы хвалите Литвинова. Может, ему место в центре поля, а не в защите?

– Мы видим эту ситуацию по‑другому. Почему я должен менять его, если мы хорошо играем, без пропущенных голов. Зачем мне менять его позицию? Руслан может играть на многих позициях. Я рад, что у меня есть такой футболист.

– Понимаете ли вы трактовки пенальти за игру рукой? Все запутались, кажется…

– До какой‑то степени я понимаю. Но есть 10-15 процентов серой зоны, когда эпизоды могут пойти в разные стороны. Я не пересматривал сегодняшний эпизод. Арбитры могут допускать ошибки. Могут быть разные трактовки, но мы принимаем те решения, которые происходят на поле. Все могут ошибаться, – сказал тренер «Спартака».

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28 комментариев
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Ответ Woolrich
Думаю Зобнин пойдет по стопам Джикии, контракт заканчивается, играет все хуже, но аппетиты не убавит
Ты говоришь про человека, который просил ему понизить зп, если что
+30
0
+30
Думаю Зобнин пойдет по стопам Джикии, контракт заканчивается, играет все хуже, но аппетиты не убавит
+23
-9
+14
Конкретно про Литвинова. Да, номинально он видится мне как опорник. Но Деян прав, все работает, по крайней мере в обороне. Бедовый в защите Спартак пропустил 3 мяча (2 из них в первом туре). Поднять Литвинова в опорку значит убрать Умярова, а он сейчас хорошо играет. Думаю, пока все хорошо, то так играть и будут.
+14
-2
+12
Очень надеюсь, что Зобнин после сегодняшний игры присядет основательно на скамеечку.
+11
-5
+6
Хороший Тренер
+4
-1
+3
Литвинова в центр Абену попробовать в основу , почему нет ? С другой стороны пока не пропускает менять пару цз он не будет и чем он и сказал собственно
+3
0
+3
Приятно видеть, как спокойно реагирует тренер команды и на вопросы журналистов, и на ситуации в поле во время матчей. Пока что такой подход очень импонирует. Надеюсь, дальше будет не хуже, и сам сезон пройдёт у Спартака со знаком "плюс".
+2
0
+2
Ответ Полуэктов Пётр
А можно уточнить во что хорошо играет Умяров? Потому что это явно не футбол, если его средняя оценка в чемпе пока ниже 7.0
Литвинов сегодня подставил Зобнина под вторую желтую, а если бы вы внимательно смотрели его матчи в прошлом году то он в каждом матче совершает один-два обреза. Он плохой опорник.
+3
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+2
твоя ошибка ,что он вообще у тебя в команде
+3
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+2
Продай его пока не поздно!
+1
0
+1
Ответ Никита Самарин
Очень надеюсь, что Зобнин после сегодняшний игры присядет основательно на скамеечку.
Чего вам зобнин то сделал?вы вообще смотрели футбол ?не зобнин бы, там был бы обрез, не очень хорошо видно, в 3 или 4 выбегали на одного и на одном уровне,с тихоходными защитниками, то есть, вообще без шансов, выход был бы 2 в 1 или даже 3 в 1,а это большая вероятность гола и на остаток матча,2х этажный автобус рубина,литвинову спасибо надо говорить,он обрезал и подставил,на 3 метра отдать не может
+1
0
+1
Настоящий тренеркапитан берет вину на себя
+2
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шикарная стратегия менять всех с желтыми, а дальше как повезёт "кстати с Зенитом она сработала" . игры как не было так её и нет, а с помощью судей далеко не уедешь.за 5-7 место поборятся с локомотивом, не более
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Станкович прям приятное впечатление производит.
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Ответ Woolrich
Думаю Зобнин пойдет по стопам Джикии, контракт заканчивается, играет все хуже, но аппетиты не убавит
Я думаю он-то оч сильно убавит ради того, чтобы остаться. Но нужен ли он в таком состоянии
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0
Ответ Woolrich
Думаю Зобнин пойдет по стопам Джикии, контракт заканчивается, играет все хуже, но аппетиты не убавит
Заплюсованная глупость. Зобнин - редкий по нынешним дням пример интеллигентного человека и хорошего футболиста в одном лице. Ясно, что 3 ляма ему больше не предложат, но не думаю, что он будет выворачивать руки на переговорах (помнится, он сам говорил, что не заслуживает такого оклада и чуть ли не просил его убавить). Случиться, конечно, может что угодно, могут и не договориться и просто решить не продлевать, но всё же есть внутреннее чувство, что это не последний сезон Ромы в Спартаке.

PS. Никогда бы не подумал, что такое напишу, но последние полтора года полностью перевернули моё представление - продлите, черти, Максименко!
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Пока адекватно
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Ответ Полуэктов Пётр
А можно уточнить во что хорошо играет Умяров? Потому что это явно не футбол, если его средняя оценка в чемпе пока ниже 7.0
Умяров хорошо отбирает и перехватывает,но пасы точно он отдать не может.Что-то его переклинило
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Ответ Любитель пожрать
Литвинов сегодня подставил Зобнина под вторую желтую, а если бы вы внимательно смотрели его матчи в прошлом году то он в каждом матче совершает один-два обреза. Он плохой опорник.
Бежать ещё было полполя, но нам же лень, мы лучше за футболку схватим. Это инфантильный поступок Зобнина, не подстав и обид
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Он теперь всех кто на жк будет резко убирать ?
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Ответ Slavnov
Чего вам зобнин то сделал?вы вообще смотрели футбол ?не зобнин бы, там был бы обрез, не очень хорошо видно, в 3 или 4 выбегали на одного и на одном уровне,с тихоходными защитниками, то есть, вообще без шансов, выход был бы 2 в 1 или даже 3 в 1,а это большая вероятность гола и на остаток матча,2х этажный автобус рубина,литвинову спасибо надо говорить,он обрезал и подставил,на 3 метра отдать не может
Всё по делу!
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Ответ Семен Клейменов
В первом тайме Роман был хорош, но потом психанул, как будто.
Не согласен, с трибуны было видно, что Рома играл словно надел утяжелители на ноги перед игрой, откровенно не добегал, терял мячи, запаздывал с решениями, вроде бы это называется не в форме...
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Ответ Семен Клейменов
В первом тайме Роман был хорош, но потом психанул, как будто.
Он не был хорош ни в чем . Он не успевает , теряет игроков и зону. Ударом никогда не обладал . Судя по ударению футбольных мозгов тоже немного . Пруцев за каким сидит на лавке не пойму .
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