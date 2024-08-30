«Болонья» арендовала у «Лацио» Казале за 1,5 млн евро с выкупом за 7,5 млн евро и отправила Бонифаци в «Лечче»

Теги Лацио серия А Италия трансферы Лечче Болонья Кевин Бонифаци Николо Казале деньги Футбол

«Болонья» заключила две сделки с клубами Серии А.

У «Лацио» арендован защитник Николо Казале. Предусмотрена опция выкупа, которая при определенных условиях становится обязательством.

Calciomercato сообщает, что за эту операцию «Болонья» заплатила 1,5 млн евро, а выкуп за 7,5 млн становится обязательным при попадании клуба в еврокубки.

Фото: bolognafc.it

При этом в «Лечче» на ближайший год отправлен защитник Кевин Бонифаци.

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