«Болонья» арендовала у «Лацио» Казале за 1,5 млн евро с выкупом за 7,5 млн евро и отправила Бонифаци в «Лечче»
«Болонья» заключила две сделки с клубами Серии А.
У «Лацио» арендован защитник Николо Казале. Предусмотрена опция выкупа, которая при определенных условиях становится обязательством.
Calciomercato сообщает, что за эту операцию «Болонья» заплатила 1,5 млн евро, а выкуп за 7,5 млн становится обязательным при попадании клуба в еврокубки.
Фото: bolognafc.it
При этом в «Лечче» на ближайший год отправлен защитник Кевин Бонифаци.