Серхио Рамос перейдет в саудовский клуб «Аль-Оруба» (Саша Тавольери)

Серхио Рамос перейдет в саудовский клуб «Аль-Оруба».

Экс-игрок «Реала» присоединится к клубу, вернувшемуся в элитный дивизион после 9-летнего перерыва.

Стороны согласовали условия контракта, как сообщает журналист Саша Тавольери.

В стартовавшем чемпионате Саудовской Аравии команда начала с двух поражений.

38-летний защитник находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была « ».