Серхио Рамос перейдет в саудовский клуб «Аль-Оруба» (Саша Тавольери)
Серхио Рамос перейдет в саудовский клуб «Аль-Оруба».
Экс-игрок «Реала» присоединится к клубу, вернувшемуся в элитный дивизион после 9-летнего перерыва.
Стороны согласовали условия контракта, как сообщает журналист Саша Тавольери.
В стартовавшем чемпионате Саудовской Аравии команда начала с двух поражений.
38-летний защитник находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была «Севилья».
Что уж говорить про глыбу Рамоса