Серхио Рамос перейдет в саудовский клуб «Аль-Оруба» (Саша Тавольери)

Теги Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Оруба Футбол

Серхио Рамос перейдет в саудовский клуб «Аль-Оруба».

Экс-игрок «Реала» присоединится к клубу, вернувшемуся в элитный дивизион после 9-летнего перерыва.

Стороны согласовали условия контракта, как сообщает журналист Саша Тавольери.

В стартовавшем чемпионате Саудовской Аравии команда начала с двух поражений. 

38-летний защитник находится в статусе свободного агента. Его последним клубом была «Севилья». 

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12 комментариев
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Удачи ему. Прямо сейчас и Реалу бы пригодился, пожарника Милитао бы усадил без проблем. И Винисиусу бы пистон вставил, а то зазвездился совсем. Не хватает такого лидера в раздевалке, Модрич и Карва конечно авторитеты, но Рамос был настоящим капитаном и глыбой.
+15
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+12
Ответ Артем Гавин
Удачи ему. Прямо сейчас и Реалу бы пригодился, пожарника Милитао бы усадил без проблем. И Винисиусу бы пистон вставил, а то зазвездился совсем. Не хватает такого лидера в раздевалке, Модрич и Карва конечно авторитеты, но Рамос был настоящим капитаном и глыбой.
Милитао на лавку усадит даже немотивированный нынче Варан.
Что уж говорить про глыбу Рамоса
+8
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+5
А лучше бы в Реал, прописать Милитао пару лещей.
+7
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+1
Дембельский аккорд, похоже.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Чёт прямо совсем в слабый клуб пошёл, мог бы и получше найти, в том же Аль-Наср был бы не лишним. Про Симакана слухи скорее всего, лучше бы вот Рамоса взяли, а сэкономленные деньги на хорошего полузащитника потратить можно было бы. Аль-Наср чет вообще летом не работали, скоро перестанут быть второй командой в СА.
В Аль-Насре надо играть, а в Аль-Орубе можно только лицом поторговать. В итоге, все в плюсе. Оруба получит известность, узнаваемость. Может, кого-то ещё подтянут. Рамос получает возможность ненапряжно попинать мячик под конец карьеры. А если не вылетят, или вообще, в верхней половине закончат, то считай, трофей выиграли
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Пока и звёзд нет в этой Орубе. Один только Тельо из Барселоны
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Рамос староват уже, прошлый сезон у него слабый вышел, как впрочем и у всей Севильи
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