«Лестер» за 20,5+4,5 млн евро купил хавбека Марокко Эль-Ханнуса у «Генка»
«Лестер» подписал игрока сборной Марокко.
Английский клуб объявил о переходе Биляля Эль-Ханнуса из «Генка». Полузащитник подписал контракт на 4 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20,5 млн евро плюс 4,5 млн в виде бонусов. Также бельгийский клуб сможет рассчитывать на 15% от возможной перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Эль-Ханнус провел 51 матч за «Генк» во всех турнирах. На его счету также 14 игр за сборную Марокко.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Фото: https://www.lcfc.com/