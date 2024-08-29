«Лестер» за 20,5+4,5 млн евро купил хавбека Марокко Эль-Ханнуса у «Генка»

«Лестер» подписал игрока сборной Марокко.

Английский клуб объявил о переходе из «Генка». Полузащитник подписал контракт на 4 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20,5 млн евро плюс 4,5 млн в виде бонусов. Также бельгийский клуб сможет рассчитывать на 15% от возможной перепродажи игрока.

В прошлом сезоне Эль-Ханнус провел 51 матч за « » во всех турнирах. На его счету также 14 игр за сборную .

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

Фото: https://www.lcfc.com/