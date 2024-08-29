«Лестер» за 20,5+4,5 млн евро купил хавбека Марокко Эль-Ханнуса у «Генка»

Теги премьер-лига Англия Генк высшая лига Бельгия трансферы Лестер Сборная Марокко по футболу Биляль Эль-Ханнус Футбол

«Лестер» подписал игрока сборной Марокко.

Английский клуб объявил о переходе Биляля Эль-Ханнуса из «Генка». Полузащитник подписал контракт на 4 года. 

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20,5 млн евро плюс 4,5 млн в виде бонусов. Также бельгийский клуб сможет рассчитывать на 15% от возможной перепродажи игрока.

В прошлом сезоне Эль-Ханнус провел 51 матч за «Генк» во всех турнирах. На его счету также 14 игр за сборную Марокко.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Фото: https://www.lcfc.com/

4 комментария
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Отлично! Удачи парню в новых начинаниях!
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Ничему их не учит предыдущий вылет, опять берут все что блестит, чтобы потом продать хоть за сколько...
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хехе, эль-ханнус
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