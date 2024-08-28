«Лестер» купит 20-летнего хавбека сборной Марокко Эль-Ханнуса у «Генка» за 20,5 млн евро плюс 4,5 млн бонусов

«Лестер» купит хавбека сборной Марокко Биляля Эль-Ханнуса у «Генка».

Сумма сделки составит 20,5 млн евро плюс 4,5 млн в виде бонусов. Также бельгийский клуб сможет рассчитывать на 15% от возможной перепродажи игрока, как сообщает журналист Боб Фесен.

Ожидается, что 20-летний полузащитник подпишет с английским клубом контракт на 4 года. В среду он пройдет медицинский осмотр.

В прошлом сезоне провел 37 матчей в чемпионате Бельгии и набрал 9 (3+6) очков по системе «гол плюс пас». Также он выступил за сборную на Кубке Африки.