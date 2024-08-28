«Лестер» купит 20-летнего хавбека сборной Марокко Эль-Ханнуса у «Генка» за 20,5 млн евро плюс 4,5 млн бонусов

Теги премьер-лига Англия Генк высшая лига Бельгия возможные трансферы Лестер Сборная Марокко по футболу Биляль Эль-Ханнус Футбол

«Лестер» купит хавбека сборной Марокко Биляля Эль-Ханнуса у «Генка».

Сумма сделки составит 20,5 млн евро плюс 4,5 млн в виде бонусов. Также бельгийский клуб сможет рассчитывать на 15% от возможной перепродажи игрока, как сообщает журналист Боб Фесен. 

Ожидается, что 20-летний полузащитник подпишет с английским клубом контракт на 4 года. В среду он пройдет медицинский осмотр. 

В прошлом сезоне Эль-Ханнус провел 37 матчей в чемпионате Бельгии и набрал 9 (3+6) очков по системе «гол плюс пас». Также он выступил за сборную Марокко на Кубке Африки. 

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5 комментариев
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Ответ Евгения Тиунова
А почему полузащитников часто называют хавбеками (яркий пример эта новость), а вот защитников не принято называть фулбэками или центрбэками?
Фуллбэк это крайний защитник, еще как называют.
+6
0
+6
Ответ Евгения Тиунова
А почему полузащитников часто называют хавбеками (яркий пример эта новость), а вот защитников не принято называть фулбэками или центрбэками?
6 букв против 12. В случае с защитником не такая экономия)
+4
0
+4
А почему полузащитников часто называют хавбеками (яркий пример эта новость), а вот защитников не принято называть фулбэками или центрбэками?
+1
-1
0
Эль-аннус?
0
0
0
Ответ Евгения Тиунова
А почему полузащитников часто называют хавбеками (яркий пример эта новость), а вот защитников не принято называть фулбэками или центрбэками?
Тут на спортсе обожают это слово - хавбек. Каждому второму лепят
+1
-1
0
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