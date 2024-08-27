Клаудио Браво объявил о завершении карьеры. Вратарь с «Барсой» выигрывал Ла Лигу и ЛЧ, с «Сити» – АПЛ и Кубок Англии, с Чили – Кубок Америки

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Сосьедад Клаудио Браво Ла Лига Сборная Чили по футболу высшая лига Чили Коло-Коло Футбол

Экс-вратарь «Барсы», «Манчестер Сити» и Чили Клаудио Браво завершил карьеру.

«Я собираюсь уйти из профессионального футбола. Пришло время завершить очень важный цикл в моей жизни и начать другой этап, который наверняка будет не менее успешным», – сказал Клаудио Браво

Последним клубом 41-летнего голкипера стал испанский «Бетис», за который он выступал с 2020 года. Ранее Браво выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Манчестер Сити».

За сборную Чили голкипер провел 150 матчей, а также дважды становился победителем Кубка Америки.

Браво является двукратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным победителем чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Также футболист выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Суперкубок Испании. По три раза Браво удалось выиграть Кубок английской лиги и Кубок Испании, кроме того, он дважды становился обладателем Суперкубка Англии.

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14 комментариев
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Браво 👏
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Прекрасная карьера вышла. Браво, Клаудио
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Сразу вспомнил 3 отбитых подряд пенальти в полуфинале Кубка конфедераций.
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Интересный был сезон с победой в ЛЧ. Тогда Браво играл в чемпионате, а тер Штеген в Кубке и ЛЧ)
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Хороший кипер,достойная карьера 👏🏼
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Это была славная охота. Спасибо за подвиги в Барселоне, Клаудио
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Даже у браво есть требл касильяс нервно курит в сторонке.
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Когда ловил кураж был почти непробиваем.
Жаль в Сити не получилось, но карьера выдающиеся, куча трофеев, статус легенды в Сосьедаде и сборной, личные награды в Ла Лиге и на Копе. Браво, Клаудио!
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Отличный вратарь был ,!
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Вратарь уровня Мандрагона. Славно попылил.
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Ответ Bars 86
Интересный был сезон с победой в ЛЧ. Тогда Браво играл в чемпионате, а тер Штеген в Кубке и ЛЧ)
Да, поэтому ЛЧ-2015 он так и не выиграл, помню даже УЕФА ругалась и требовала вернуть медали за ЛЧ, ибо все игры отыграл М-АТШ
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