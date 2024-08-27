Клаудио Браво объявил о завершении карьеры. Вратарь с «Барсой» выигрывал Ла Лигу и ЛЧ, с «Сити» – АПЛ и Кубок Англии, с Чили – Кубок Америки
Экс-вратарь «Барсы», «Манчестер Сити» и Чили Клаудио Браво завершил карьеру.
«Я собираюсь уйти из профессионального футбола. Пришло время завершить очень важный цикл в моей жизни и начать другой этап, который наверняка будет не менее успешным», – сказал Клаудио Браво.
Последним клубом 41-летнего голкипера стал испанский «Бетис», за который он выступал с 2020 года. Ранее Браво выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Манчестер Сити».
За сборную Чили голкипер провел 150 матчей, а также дважды становился победителем Кубка Америки.
Браво является двукратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным победителем чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
Также футболист выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Суперкубок Испании. По три раза Браво удалось выиграть Кубок английской лиги и Кубок Испании, кроме того, он дважды становился обладателем Суперкубка Англии.
Жаль в Сити не получилось, но карьера выдающиеся, куча трофеев, статус легенды в Сосьедаде и сборной, личные награды в Ла Лиге и на Копе. Браво, Клаудио!