Клаудио Браво объявил о завершении карьеры. Вратарь с «Барсой» выигрывал Ла Лигу и ЛЧ, с «Сити» – АПЛ и Кубок Англии, с Чили – Кубок Америки

Экс-вратарь «Барсы», «Манчестер Сити» и Чили Клаудио Браво завершил карьеру.

«Я собираюсь уйти из профессионального футбола. Пришло время завершить очень важный цикл в моей жизни и начать другой этап, который наверняка будет не менее успешным», – сказал .

Последним клубом 41-летнего голкипера стал испанский «Бетис», за который он выступал с 2020 года. Ранее Браво выступал за « », « », «Барселону» и «Манчестер Сити».

За сборную голкипер провел 150 матчей, а также дважды становился победителем Кубка Америки.

Браво является двукратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным победителем чемпионата Англии с « ».

Также футболист выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Суперкубок Испании. По три раза Браво удалось выиграть Кубок английской лиги и Кубок Испании, кроме того, он дважды становился обладателем Суперкубка Англии.