Экс-защитник «Барсы» Алонсо перейдет в «Сельту». Им интересовался «МЮ»

Маркос Алонсо нашел новый клуб.

33-летний защитник договорился о сотрудничестве с «Сельтой», сообщает As. Клуб не объявит о подписании футболиста, пока не уйдет – он близок к возвращению в « » на правах аренды.

является свободным агентом после ухода из «Барселоны». Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет « ».

В прошлом сезоне Ла Лиги Маркос провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями. Подробную статистику игрока можно найти здесь.