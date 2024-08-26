Экс-защитник «Барсы» Алонсо перейдет в «Сельту». Им интересовался «МЮ»
Маркос Алонсо нашел новый клуб.
33-летний защитник договорился о сотрудничестве с «Сельтой», сообщает As. Клуб не объявит о подписании футболиста, пока не уйдет Унаи Нуньес – он близок к возвращению в «Атлетик» на правах аренды.
Алонсо является свободным агентом после ухода из «Барселоны». Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».
В прошлом сезоне Ла Лиги Маркос провел 5 матчей, не отличившись результативными действиями. Подробную статистику игрока можно найти здесь.