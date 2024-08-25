«МЮ» согласовал с «Наполи» трансфер Мактоминея за 30 млн евро. Шотландец еще не дал согласия на переход (BBC)

Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в Серии А.

« » согласовал с « » сумму трансфера шотландского полузащитника – порядка 30 миллионов евро (25,4 млн фунтов), сообщает BBC.

Неаполитанцам еще предстоит договориться с футболистом, пока не дал согласие на переход в итальянский клуб.

Статистику игрока можно увидеть – здесь.