«МЮ» согласовал с «Наполи» трансфер Мактоминея за 30 млн евро. Шотландец еще не дал согласия на переход (BBC)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Скотт Мактоминей Футбол

Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в Серии А.

«Наполи» согласовал с «МЮ» сумму трансфера шотландского полузащитника – порядка 30 миллионов евро (25,4 млн фунтов), сообщает BBC.

Неаполитанцам еще предстоит договориться с футболистом, Мактоминей пока не дал согласие на переход в итальянский клуб.

Статистику игрока можно увидеть – здесь.

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34 комментария
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Единственный игрок, от ухода которого грустно. Да, понятно что он деревяха и никак не для основы, но ты попробуй найти на рынке игрока стабильно приносящего очки с лавки в концовках матчей, на мизерной зарплате и который не попадает в скандалы и не выражает недовольства игровым временем и тренером, наследника Сульшера и Чичарито.
При этом остаются всякие жирные Казимиры на жирной личке и которые рассказывают в раздевалке как было круто у Анчелотти
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+41
Скотти удачи в Италии и стабильного места в основе. А МЮ зелёный свет в трансфере Угарте после продажи Скотти.
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+19
Ответ red hikkikomori
Единственный игрок, от ухода которого грустно. Да, понятно что он деревяха и никак не для основы, но ты попробуй найти на рынке игрока стабильно приносящего очки с лавки в концовках матчей, на мизерной зарплате и который не попадает в скандалы и не выражает недовольства игровым временем и тренером, наследника Сульшера и Чичарито. При этом остаются всякие жирные Казимиры на жирной личке и которые рассказывают в раздевалке как было круто у Анчелотти
чичарито
----
прочитал и накрыли жесткие флешбеки, этот парень челси совсем не жалел( даже не могу понять что ему синие такого сделали.
+20
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+18
Ответ Zhalgas Anarbek
Это полный пц! Депутат , ериксен, Диалло , Санчо вот их можно продавать. А продали Мактомини
Давайте продадим Диалло, и играть на правом фланге будет только Антони, причем незаменимо))

Логика уровня первого класса))
+13
-1
+12
Мне жаль, что Скотти уходит. Наш рояль и так таскать толком некому, и терять трудягу и пахаря жаль. И что самое досадное, так это то, что тех, кого на самом деле надо продать, мы не продаем, ибо на фиг никому с такими зарплатами не упали
+11
-2
+9
Я бы Мактоминея и за 40 не продал бы очень хороший игрок ротации не ноет за время и маленькая зп может забивать на последних минутах и решать матч уж очень хороший игрок
+5
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+5
Как же грустно расставаться со Скотти, рвал жилы за клуб за какие-то копейки, уж лучше 10 распиаренных Рэшфордов продать, чем одного работящего Скотти. Удачи ему, зато будет всегда играть, пусть найдёт себя в Италии🙏🏻
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Надеюсь не уйдет
+4
-1
+3
...а кто будет голы забивать? )
Скотти успехов от всей души)
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Ответ Deleted
Комментарий удален модератором
Футболист должен уметь играть, а не драться.
Скотти больше сотни раз выходил на поле в старте МЮ, не помню ни одного перформанса в его исполнении. А все потому что шотландец крайне ограниченный игрок. Он не 8-ка, не 6-ка и не 10-ка.

Вам бы как фан Арсу лучше за пушкарями следить. Не так уж много времени прошло с момента, когда 4-е место в чемпионате было за счастье.
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Я был бы рад продаже Рэшфорда, но не Скотти. Добротный бэкап, пахарь, преданный клубу. Личка нежирная. Он не будет ходить по полю с кислой рожей, думая о чем угодно, но не о футболе
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Ответ Bob77
Вот и реджиста для Наполи.
Это юмор такой?) У него совсем другие достоинства.
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Ответ DolJun
чичарито ---- прочитал и накрыли жесткие флешбеки, этот парень челси совсем не жалел( даже не могу понять что ему синие такого сделали.
Блин, а реально, мне как-то это не запомнилось, либо подзабылось, но сейчас бегло посмотрел на ТМ кому он забивал и реально он Челси больше всего забил, по крайней мере в Англии
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Ответ piper65
Мне жаль, что Скотти уходит. Наш рояль и так таскать толком некому, и терять трудягу и пахаря жаль. И что самое досадное, так это то, что тех, кого на самом деле надо продать, мы не продаем, ибо на фиг никому с такими зарплатами не упали
Какой рояль таскал Скотти? Тот который сам не мог утащить и нужен был человек способный это делать за него? Ох, сколько же пользователей развелось, которые услышали интересную фразу, но смысл не поняли, а теперь пихают ее везде подряд
Скотти трудяга, пахарь, боец - это все так. Но он никогда не был таскателем рояля. В опорке у него проблемы с выбором позиции, отбором, принятием решений. Если играет выше то проблемы с техникой, скоростью, непониманием что нужно делать с мячом и снова с принятием решений. Да, он отлично умеет возникнуть в штрафной и замкнуть прострел, навес, добивание. Все остальное у него на довольно среднем уровне, а лепят из него чуть-ли не Канте со способностями Лэмпарда
Безусловно жаль расставаться, но по хорошему это должно было произойти еще несколько лет назад - Мактом не уровень клубов верхней половины таблицы АПЛ
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Ответ Любезный Коссутий
Мак может не согласиться, и тогда отбой
Да похоже что он согласен, только хочет получить "отпускные" от МЮ, типо выплаты за лояльность.
Биссака получил около 5 млн, наверняка Мактом тоже 1-2 ляма выцепит.
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Ответ Алексей Демченко
Это все сентиментально , как и по духу Юнайтед. Но в топ клубе не до лирики , а должны быть жёсткие решения как Реал (Роналдо , Рамос , Каземиро итд ) не смотрели как на икон а вынесли решение и на дистанции все правильные !!!
Какие-то странные примеры, Роналдо именно в Реале иконой не был, травмы+вес, Рамоса отпустили совсем уже пенсионером, с Казе ничего жёсткого не было, его и не думали отпускать, но пришёл МЮ с мешком денег, игрок согласился, Реал отпустил
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Ответ Bob77
Вот и реджиста для Наполи.
Скотти даже близко не реджиста
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Ответ Алексей Демченко
Это все сентиментально , как и по духу Юнайтед. Но в топ клубе не до лирики , а должны быть жёсткие решения как Реал (Роналдо , Рамос , Каземиро итд ) не смотрели как на икон а вынесли решение и на дистанции все правильные !!!
Кроме сантиментов я ещё доводы привёл. Вот например Рашфорд - тоже воспитанник и т.д и т.п, но я уже третий год выступаю в комментах за его продажу, так что эмоциональную составляющую я последнюю очередь учитываю
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Ответ Zhalgas Anarbek
Это полный пц! Депутат , ериксен, Диалло , Санчо вот их можно продавать. А продали Мактомини
Диалло нельзя. парень явно прогрессирует у Хага.
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Ответ red hikkikomori
Единственный игрок, от ухода которого грустно. Да, понятно что он деревяха и никак не для основы, но ты попробуй найти на рынке игрока стабильно приносящего очки с лавки в концовках матчей, на мизерной зарплате и который не попадает в скандалы и не выражает недовольства игровым временем и тренером, наследника Сульшера и Чичарито. При этом остаются всякие жирные Казимиры на жирной личке и которые рассказывают в раздевалке как было круто у Анчелотти
Это все сентиментально , как и по духу Юнайтед. Но в топ клубе не до лирики , а должны быть жёсткие решения как Реал (Роналдо , Рамос , Каземиро итд ) не смотрели как на икон а вынесли решение и на дистанции все правильные !!!
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Ответ red hikkikomori
Единственный игрок, от ухода которого грустно. Да, понятно что он деревяха и никак не для основы, но ты попробуй найти на рынке игрока стабильно приносящего очки с лавки в концовках матчей, на мизерной зарплате и который не попадает в скандалы и не выражает недовольства игровым временем и тренером, наследника Сульшера и Чичарито. При этом остаются всякие жирные Казимиры на жирной личке и которые рассказывают в раздевалке как было круто у Анчелотти
Кто знает.
Может после прихода Угарте, получится Каза спихнуть в СА
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Ответ Deleted
Комментарий удален модератором
А по теме будет что-нибудь?
Мне твой мнимый стаж "фан Арса" абсолютно ни к чему.
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Ответ kruZ
Футболист должен уметь играть, а не драться. Скотти больше сотни раз выходил на поле в старте МЮ, не помню ни одного перформанса в его исполнении. А все потому что шотландец крайне ограниченный игрок. Он не 8-ка, не 6-ка и не 10-ка. Вам бы как фан Арсу лучше за пушкарями следить. Не так уж много времени прошло с момента, когда 4-е место в чемпионате было за счастье.
Комментарий удален модератором
Нельзя продавать Мактомени. Настоящий боец, который всегда играет ради команды.
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Откровенно говоря от этого пахаря на поле избавляться абсолютно глупо, ибо желание вагон, ЗП низкая, отдача присутствует. Понятно, что клуб пытается найти деньги на Угарте, но лучше бы попрощались с Каземиро (если уле смотреть по позиции) и его огромной личкой. ХЗ, моё мнение.
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Это полный пц! Депутат , ериксен, Диалло , Санчо вот их можно продавать. А продали Мактомини
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Вот и реджиста для Наполи.
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Ди Марцио:

«Мактоминею всё ещё предстоит решить некоторые вопросы с «Манчестер Юнайтед».

Возможно, снова речь про компенсацию за то, что клуб не переподписывал с ним контракт на улучшенных условиях. Иначе говоря, выплата за лояльность.

В ситуации со Скоттом это более логично и понятно: играл сначала за £20 тысяч в неделю, потом переподписали на £60 в неделю
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Комментарий удален модератором
Мак может не согласиться, и тогда отбой
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