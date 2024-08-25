«МЮ» согласовал с «Наполи» трансфер Мактоминея за 30 млн евро. Шотландец еще не дал согласия на переход (BBC)
Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в Серии А.
«Наполи» согласовал с «МЮ» сумму трансфера шотландского полузащитника – порядка 30 миллионов евро (25,4 млн фунтов), сообщает BBC.
Неаполитанцам еще предстоит договориться с футболистом, Мактоминей пока не дал согласие на переход в итальянский клуб.
Статистику игрока можно увидеть – здесь.
При этом остаются всякие жирные Казимиры на жирной личке и которые рассказывают в раздевалке как было круто у Анчелотти
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прочитал и накрыли жесткие флешбеки, этот парень челси совсем не жалел( даже не могу понять что ему синие такого сделали.
Логика уровня первого класса))
Скотти успехов от всей души)
Скотти больше сотни раз выходил на поле в старте МЮ, не помню ни одного перформанса в его исполнении. А все потому что шотландец крайне ограниченный игрок. Он не 8-ка, не 6-ка и не 10-ка.
Вам бы как фан Арсу лучше за пушкарями следить. Не так уж много времени прошло с момента, когда 4-е место в чемпионате было за счастье.
Скотти трудяга, пахарь, боец - это все так. Но он никогда не был таскателем рояля. В опорке у него проблемы с выбором позиции, отбором, принятием решений. Если играет выше то проблемы с техникой, скоростью, непониманием что нужно делать с мячом и снова с принятием решений. Да, он отлично умеет возникнуть в штрафной и замкнуть прострел, навес, добивание. Все остальное у него на довольно среднем уровне, а лепят из него чуть-ли не Канте со способностями Лэмпарда
Безусловно жаль расставаться, но по хорошему это должно было произойти еще несколько лет назад - Мактом не уровень клубов верхней половины таблицы АПЛ
Биссака получил около 5 млн, наверняка Мактом тоже 1-2 ляма выцепит.
Может после прихода Угарте, получится Каза спихнуть в СА
Мне твой мнимый стаж "фан Арса" абсолютно ни к чему.
«Мактоминею всё ещё предстоит решить некоторые вопросы с «Манчестер Юнайтед».
Возможно, снова речь про компенсацию за то, что клуб не переподписывал с ним контракт на улучшенных условиях. Иначе говоря, выплата за лояльность.
В ситуации со Скоттом это более логично и понятно: играл сначала за £20 тысяч в неделю, потом переподписали на £60 в неделю