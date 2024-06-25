Рюдигер может не сыграть в 1/8 финала Евро из-за травмы бедра

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига травмы Евро-2024 Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер может пропустить игру Германии в 1/8 финала Евро из-за травмы.

31-летний защитник «Реала» получил повреждение в матче третьего тура группового этапа против Швейцарии (1:1).

Sport1 сообщает, что Антонио Рюдигер потянул мышцу задней поверхности правого бедра и может пропустить игру 1/8 финала Евро-2024.

Матч точно пропустит другой центральный защитник Германии: Джонатан Та не сыграет из-за перебора карточек.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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6 комментариев
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Хуммельс передает Нагелю привет
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Универсальный Начо его заменит
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Защита Германии трещит по швам.
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Ответ Семён Жуйло
Защита Германии трещит по швам.
Да не, есть Вальдемар Антон и Шлоттербек
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Ответ Рустам Алієв
Да не, есть Вальдемар Антон и Шлоттербек
Это, разумеется, запасной вариант. Но будет интересно посмотреть, как они справятся.
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