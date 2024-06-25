Рюдигер может не сыграть в 1/8 финала Евро из-за травмы бедра
Антонио Рюдигер может пропустить игру Германии в 1/8 финала Евро из-за травмы.
31-летний защитник «Реала» получил повреждение в матче третьего тура группового этапа против Швейцарии (1:1).
Sport1 сообщает, что Антонио Рюдигер потянул мышцу задней поверхности правого бедра и может пропустить игру 1/8 финала Евро-2024.
Матч точно пропустит другой центральный защитник Германии: Джонатан Та не сыграет из-за перебора карточек.
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