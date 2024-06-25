АПЛ будет следить, чтобы клубы лиги не завышали цены при продаже воспитанников. У «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы» сложности с финансовыми правилами лиги

АПЛ будет следить за трансферами «Челси», «Эвертона» и других клубов лиги.

В воскресенье «Астон Вилла» подписала 21-летнего воспитанника академии «Эвертона» Льюиса Доббина, а мерсисайдский клуб купил воспитанника «Виллы» Тима Ироэгбунама за 9 миллионов фунтов.

Также ведутся переговоры о том, чтобы «Вилла» продала еще одного воспитанника академии, 18-летнего полузащитника Омари Келлимена, в «Челси», а защитник Иан Матсен перешел в обратном направлении за 37,5 миллиона фунтов.

В АПЛ действуют правила прибыльности и устойчивости клубов (PSR). В соответствии с ними, убыток клуба не может быть более 105 миллионов фунтов за три сезона.

У «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы» могут возникнуть сложности с соблюдением правил по итогам сезона-2023/24. АПЛ будет следить за тем, чтобы клубы не завышали стоимость продажи воспитанников и не пытались таким образом соблюсти правила PSR.

Весь трансферный доход от продажи воспитанника академии учитывается как чистая прибыль.

Премьер-лига отказалась комментировать конкретные сделки. При этом клубы лиги считают, что они действуют в рамках правил, даже если используют лазейку.

Клубы были поставлены в известность, что завышение трансферных цен потенциально может быть негативно воспринято лигой.

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