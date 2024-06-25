АПЛ будет следить, чтобы клубы лиги не завышали цены при продаже воспитанников. У «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы» сложности с финансовыми правилами лиги
АПЛ будет следить за трансферами «Челси», «Эвертона» и других клубов лиги.
В воскресенье «Астон Вилла» подписала 21-летнего воспитанника академии «Эвертона» Льюиса Доббина, а мерсисайдский клуб купил воспитанника «Виллы» Тима Ироэгбунама за 9 миллионов фунтов.
Также ведутся переговоры о том, чтобы «Вилла» продала еще одного воспитанника академии, 18-летнего полузащитника Омари Келлимена, в «Челси», а защитник Иан Матсен перешел в обратном направлении за 37,5 миллиона фунтов.
В АПЛ действуют правила прибыльности и устойчивости клубов (PSR). В соответствии с ними, убыток клуба не может быть более 105 миллионов фунтов за три сезона.
У «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы» могут возникнуть сложности с соблюдением правил по итогам сезона-2023/24. АПЛ будет следить за тем, чтобы клубы не завышали стоимость продажи воспитанников и не пытались таким образом соблюсти правила PSR.
Весь трансферный доход от продажи воспитанника академии учитывается как чистая прибыль.
Премьер-лига отказалась комментировать конкретные сделки. При этом клубы лиги считают, что они действуют в рамках правил, даже если используют лазейку.
Клубы были поставлены в известность, что завышение трансферных цен потенциально может быть негативно воспринято лигой.
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Клубы просто скажут «ну, мы хотим вот этого пацана, а они не хотят продавать. Вот и договариваемся».
Я понимаю, что подобные новости закидывают другие клубы через газетёнки, но регулятора нет и придумать его адекватным возможности нет, потому что тогда это будет касаться всех трансферов вообще.
ФА уже давно мозгом тронулась и не даёт желающим клубам тратить их же деньги, но рассказывать клубам сколько стоит их же товар и как они его должны продавать ради их же идиотских правил - это уже что-то совсем за гранью.
Все просто , молодых игроков используют в рамках сделок по покупке других игроков , а потом , через время, забирают обратно за намного меньшую сумму , чем продали.
Вот стоит футболист Х, допустим, 30 млн. Условный Ювентус же платит за него 45 млн, но тут же офрмляят продажу этому же клубу своего молодого игрока за 19 млн.
А через год выкупает его обратно уже за 4 млн.
В итоге получается, что потрачены те же 30 млн на нужного игрока, но для фейр плей текущего года , 19 млн от продажи молодого игрока полностью идут на баланс клуба в качестве дохода , который они могут тратить тут же. А 45 млн уплоченных за нового игрока амортизируются ( на бумаге) на длину контракта этого игрока. Допустим , если контракт на 5 лет , то в графу " расходы по трансферам" пойдет в этот год лишь 9 миллионов .
Вот именно такие схемы-расклады и хотят присечь в АПЛ....
Жить надо по средствам.