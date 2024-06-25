АПЛ будет следить, чтобы клубы лиги не завышали цены при продаже воспитанников. У «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы» сложности с финансовыми правилами лиги

Теги Челси Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия трансферы финансовый фэйр-плей Иан Матсен деньги Тим Ироэгбунам Льюис Доббин Омари Келлимен Футбол

АПЛ будет следить за трансферами «Челси», «Эвертона» и других клубов лиги.

В воскресенье «Астон Вилла» подписала 21-летнего воспитанника академии «Эвертона» Льюиса Доббина, а мерсисайдский клуб купил воспитанника «Виллы» Тима Ироэгбунама за 9 миллионов фунтов.

Также ведутся переговоры о том, чтобы «Вилла» продала еще одного воспитанника академии, 18-летнего полузащитника Омари Келлимена, в «Челси», а защитник Иан Матсен перешел в обратном направлении за 37,5 миллиона фунтов.

В АПЛ действуют правила прибыльности и устойчивости клубов (PSR). В соответствии с ними, убыток клуба не может быть более 105 миллионов фунтов за три сезона.

У «Челси», «Эвертона» и «Астон Виллы» могут возникнуть сложности с соблюдением правил по итогам сезона-2023/24. АПЛ будет следить за тем, чтобы клубы не завышали стоимость продажи воспитанников и не пытались таким образом соблюсти правила PSR.

Весь трансферный доход от продажи воспитанника академии учитывается как чистая прибыль.

Премьер-лига отказалась комментировать конкретные сделки. При этом клубы лиги считают, что они действуют в рамках правил, даже если используют лазейку.

Клубы были поставлены в известность, что завышение трансферных цен потенциально может быть негативно воспринято лигой.

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35 комментариев
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Как это вообще можно узнать? Звучит как дичь
+25
-2
+23
Цены надо утверждать на заседании политбюро лиги, поддерживаю
+16
-1
+15
А, простите, доказать завышение цены каким образом? Зайти на Авито и посмотреть среднюю стоимость футболистов подобного типажа, или как?

Клубы просто скажут «ну, мы хотим вот этого пацана, а они не хотят продавать. Вот и договариваемся».

Я понимаю, что подобные новости закидывают другие клубы через газетёнки, но регулятора нет и придумать его адекватным возможности нет, потому что тогда это будет касаться всех трансферов вообще.

ФА уже давно мозгом тронулась и не даёт желающим клубам тратить их же деньги, но рассказывать клубам сколько стоит их же товар и как они его должны продавать ради их же идиотских правил - это уже что-то совсем за гранью.
+10
-3
+7
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
А, простите, доказать завышение цены каким образом? Зайти на Авито и посмотреть среднюю стоимость футболистов подобного типажа, или как? Клубы просто скажут «ну, мы хотим вот этого пацана, а они не хотят продавать. Вот и договариваемся». Я понимаю, что подобные новости закидывают другие клубы через газетёнки, но регулятора нет и придумать его адекватным возможности нет, потому что тогда это будет касаться всех трансферов вообще. ФА уже давно мозгом тронулась и не даёт желающим клубам тратить их же деньги, но рассказывать клубам сколько стоит их же товар и как они его должны продавать ради их же идиотских правил - это уже что-то совсем за гранью.
Оч просто. В Италии недавно 8-9 эпизодов таких доказали , Юве больше всех пострадал, могли еще и Интер зацепить.
Все просто , молодых игроков используют в рамках сделок по покупке других игроков , а потом , через время, забирают обратно за намного меньшую сумму , чем продали.
Вот стоит футболист Х, допустим, 30 млн. Условный Ювентус же платит за него 45 млн, но тут же офрмляят продажу этому же клубу своего молодого игрока за 19 млн.
А через год выкупает его обратно уже за 4 млн.
В итоге получается, что потрачены те же 30 млн на нужного игрока, но для фейр плей текущего года , 19 млн от продажи молодого игрока полностью идут на баланс клуба в качестве дохода , который они могут тратить тут же. А 45 млн уплоченных за нового игрока амортизируются ( на бумаге) на длину контракта этого игрока. Допустим , если контракт на 5 лет , то в графу " расходы по трансферам" пойдет в этот год лишь 9 миллионов .

Вот именно такие схемы-расклады и хотят присечь в АПЛ....
+5
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+5
Ответ Ojer
Как это вообще можно узнать? Звучит как дичь
ну это знаменито английское "highly likely." или как говорил Тиньков "мне .... я так чувствую!!!"
+4
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+3
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Меньше пускай покупают хлам всякий по 100 млн чтоб не продавать воспитанников,в клубах Германии нет таких проблем,потому что не тратят на абы кого суммы такие,уверен что условный Аугсбург даст под хвост тому же Эвертону.
"Аугсбург даст под хвост тому же Эвертону" тут как говорится есть нюанс
+3
0
+3
Меньше пускай покупают хлам всякий по 100 млн чтоб не продавать воспитанников,в клубах Германии нет таких проблем,потому что не тратят на абы кого суммы такие,уверен что условный Аугсбург даст под хвост тому же Эвертону.
+4
-2
+2
АПЛ в итоге довела клубы до того, что футбольные академии растят футболистов не для себя, а исключительно на продажу, чтобы благодаря им укладываться в финансовые правила
+2
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Эвертону приготовиться
+2
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+1
Ответ Ллб
Оч просто. В Италии недавно 8-9 эпизодов таких доказали , Юве больше всех пострадал, могли еще и Интер зацепить. Все просто , молодых игроков используют в рамках сделок по покупке других игроков , а потом , через время, забирают обратно за намного меньшую сумму , чем продали. Вот стоит футболист Х, допустим, 30 млн. Условный Ювентус же платит за него 45 млн, но тут же офрмляят продажу этому же клубу своего молодого игрока за 19 млн. А через год выкупает его обратно уже за 4 млн. В итоге получается, что потрачены те же 30 млн на нужного игрока, но для фейр плей текущего года , 19 млн от продажи молодого игрока полностью идут на баланс клуба в качестве дохода , который они могут тратить тут же. А 45 млн уплоченных за нового игрока амортизируются ( на бумаге) на длину контракта этого игрока. Допустим , если контракт на 5 лет , то в графу " расходы по трансферам" пойдет в этот год лишь 9 миллионов . Вот именно такие схемы-расклады и хотят присечь в АПЛ....
всё хорошо объяснили, только прЕсечь)
+1
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+1
Ответ sashka.loker
АПЛ в итоге довела клубы до того, что футбольные академии растят футболистов не для себя, а исключительно на продажу, чтобы благодаря им укладываться в финансовые правила
С другой стороны, если бы они не транжирили по 100 миллионов на распиаренных оверпрайснутых Мудриков, то и не приходилось бы куда-то укладываться.
Жить надо по средствам.
+1
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+1
Ответ Chelsea`s Lev
А Челси тут причём? Продали своих Халла и Маатсена + 5 млн. за Азара (Финал ЛЧ)+ аренды всяко-разных Кеп и т. д.= 100млн На собрании АПЛ - утвердили доход Челси 80 млн. от продажи пристадионной гостиницы. У Челси всё в шоколаде:)
Я думаю, им виднее, ибо они изучали их отчетность, а не твиты и новости на спортс.ру.
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И тут Эвертон))
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Бред сивой кобылы для того, чтобы бюрократия могла шить дела налево и направо. Нет определенных норм, определяющих цену футболиста - это понимают даже умственно отсталые. За это наказали Ювентус, хотя даже закона не существует никакого. Лазейка законная, значит, её можно использовать. Что хочет АПЛ от своих клубов, следя за ценниками - непонятно. Понятно лишь одно: АПЛ хочет контролировать клубы больше, чем раньше.
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Ответ Mitrophane
Я думаю, им виднее, ибо они изучали их отчетность, а не твиты и новости на спортс.ру.
Все клубы давным-давно получили "ответы" на поданную фин.отчётность. Эту тему вечно мусолят в СМИ...
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Ответ Andrey_Rlv
A если лига введет потолок на трансферную цену исходя из возраста. типа до 18 лет не может превышать эту сумму. а после пожалуйста.
...тогда покупатель будет доплачивать игроку подъёмными.
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Ответ Йохан Чпохан
А где воспитанники МС?
палмер в сборной англии сейчас
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Ответ Владимир Владимир
Бред сивой кобылы для того, чтобы бюрократия могла шить дела налево и направо. Нет определенных норм, определяющих цену футболиста - это понимают даже умственно отсталые. За это наказали Ювентус, хотя даже закона не существует никакого. Лазейка законная, значит, её можно использовать. Что хочет АПЛ от своих клубов, следя за ценниками - непонятно. Понятно лишь одно: АПЛ хочет контролировать клубы больше, чем раньше.
Как по мне, то проще установить потолок зарплат и трансферных выплат, либо, вообще, убрать ограничения и разрешить клубам тратить - тогда и нарушать не придётся никому.
+1
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
А, простите, доказать завышение цены каким образом? Зайти на Авито и посмотреть среднюю стоимость футболистов подобного типажа, или как? Клубы просто скажут «ну, мы хотим вот этого пацана, а они не хотят продавать. Вот и договариваемся». Я понимаю, что подобные новости закидывают другие клубы через газетёнки, но регулятора нет и придумать его адекватным возможности нет, потому что тогда это будет касаться всех трансферов вообще. ФА уже давно мозгом тронулась и не даёт желающим клубам тратить их же деньги, но рассказывать клубам сколько стоит их же товар и как они его должны продавать ради их же идиотских правил - это уже что-то совсем за гранью.
достаточно иметь своих людей в кабинетах как в Италии и наказывать один клуб, но закрывать глаза на другие
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Интересно только, могут ли быть санкции задним числом.
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Ответ Waiway
надо вообще убрать это дурацкое правило, стимулирующее продавать воспитанников. Вместо него ввести, что зарплата воспитанников не учитывается в лимите ФФП как расходы - чтобы наоборот, стимулировать их оставлять
Для Челси, эта проблема скоро отпадёт. Вот почему мы заключает договора на 7 и более лет с "покупными" пацанами. Через 5 лет амортизации, они будут продаваться так же, как свои воспитанники ( амортизация = 0 )
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Ответ Ojer
Как это вообще можно узнать? Звучит как дичь
А Италии же смогли наказать Ювентус. Также продолжается расследование по остальным клубам
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Ответ Ojer
Как это вообще можно узнать? Звучит как дичь
Ну про Артура/Пьянича как-то узнали, тут тоже самое только в миниатюре.
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Пусть не занимаются ерундой.. а следят лучше за своими судьями,на данный момент худшими в мире!
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А Сити как тут отскочили ?
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Нужно просто за воспитанников в доход часть суммы вписывать, взять по умолчанию например 30% как расходы на воспитание. Тема сразу перестанет быть такой интересной
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Для справки: в новом сезоне будут опробованы новые правила в АПЛ, параллельно с существующими: 1. Такими же, как в УЭФА, типа 85% от дохода. 2. Процент от доходов последней команды АПЛ. Там запутанно, оно не пройдёт проверку боем...
0
0
0
надо вообще убрать это дурацкое правило, стимулирующее продавать воспитанников. Вместо него ввести, что зарплата воспитанников не учитывается в лимите ФФП как расходы - чтобы наоборот, стимулировать их оставлять
0
0
0
A если лига введет потолок на трансферную цену исходя из возраста. типа до 18 лет не может превышать эту сумму. а после пожалуйста.
0
0
0
А Челси тут причём? Продали своих Халла и Маатсена + 5 млн. за Азара (Финал ЛЧ)+ аренды всяко-разных Кеп и т. д.= 100млн На собрании АПЛ - утвердили доход Челси 80 млн. от продажи пристадионной гостиницы. У Челси всё в шоколаде:)
0
0
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