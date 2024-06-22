«Челси» покупает 18-летнего вингера «Астон Виллы» Келлимена за 19 млн фунтов. Контракт – на 6 лет с опцией продления на год

Омари Келлимен близок к переходу в «Челси».

The Telegraph утверждает, что «синие» согласовали сделку с « ». За 18-летнего вингера, также играющего на позиции атакующего полузащитника, заплатят 19 млн фунтов, контракт – на шесть лет с опцией продления еще на сезон.

Лондонцы интересовались футболистом сборной Англии U19 с января. Ожидается, что он проведет предсезонную подготовку в « », а затем может быть отправлен в аренду.

В АПЛ-2023/24 провел два матча и не забил голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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