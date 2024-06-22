«Челси» покупает 18-летнего вингера «Астон Виллы» Келлимена за 19 млн фунтов. Контракт – на 6 лет с опцией продления на год

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Омари Келлимен Футбол

Омари Келлимен близок к переходу в «Челси».

The Telegraph утверждает, что «синие» согласовали сделку с «Астон Виллой». За 18-летнего вингера, также играющего на позиции атакующего полузащитника, заплатят 19 млн фунтов, контракт – на шесть лет с опцией продления еще на сезон.

Лондонцы интересовались футболистом сборной Англии U19 с января. Ожидается, что он проведет предсезонную подготовку в «Челси», а затем может быть отправлен в аренду.

В АПЛ-2023/24 Келлимен провел два матча и не забил голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария
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Пора добавлять ещё один английский футбольный дивизион для нескольких составов Челси.
+26
0
+26
О Боже, кто это
+22
-2
+20
Что происходит!? (с) Антибиотик
+16
-2
+14
Ответ Alexey Milnevsky
О Боже, кто это
Омари к сожалению не Тетрадзе
+12
-1
+11
Cерые схемы по обходу финансового fair play.Чесли им Мастсена, в обратном направлении игрок молодёжки за 19 млн. Обоим клубам нужно было продавать.
+8
0
+8
Челси по своим трансферам все больше напоминает Арсенал периода 2006-2010 годов
+6
-1
+5
У чувака 2 новости на спортсе - Челси им интересуется и Челси его купили. Там этот америкос чтоль в инфляцию верит, что если купить 18 летних, то они через 5 лет будут сильно дороже?
+4
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+4
Ну нахуэвас ?
+3
0
+3
Как же я устал от всего этого…
+4
-1
+3
Ответ Кузя Гитарист
Омари к сожалению не Тетрадзе
И даже не Момани
+3
-1
+2
Почему не на 9, как у Эстевана?
+2
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+2
У них там на Челси вообще никакие ффп не действуют?
+1
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Ответ LimonAd
Да Челси к своим истокам периода Абрамовича вернулись, когда у них футболистов по 20 в арендах были.
да или вечные аренды или профуканные де брейне
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+1
Ответ леннорыч-абрамович
Пора добавлять ещё один английский футбольный дивизион для нескольких составов Челси.
У меня нет слов,то что есть-забанят)))
+2
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+1
у Броя появился серьезный конкурент 😁
+1
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+1
Челси в своём репертуаре
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Челси часто делает странные ходы лол
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у Челси проблема с паспортистами что ли?
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Лучше пару суперзвёзд подписать, чем вот это вот все недоразумение.
+1
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Ответ TiGra
Не очень понимаю, вроде ограничили количество игроков в арендах клубам АПЛ. Чего делать-то будут?
Сдадут в Бельгию
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Ответ леннорыч-абрамович
Пора добавлять ещё один английский футбольный дивизион для нескольких составов Челси.
Не очень понимаю, вроде ограничили количество игроков в арендах клубам АПЛ. Чего делать-то будут?
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Ответ LimonAd
Да Челси к своим истокам периода Абрамовича вернулись, когда у них футболистов по 20 в арендах были.
У них было по 20 аренд, но основной состав был норм.
А тут в составе мусор полный.
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Ответ Llorente
Cерые схемы по обходу финансового fair play.Чесли им Мастсена, в обратном направлении игрок молодёжки за 19 млн. Обоим клубам нужно было продавать.
Да, это это наиболее логичное объяснение данного трансфера.
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Ответ LimonAd
Да Челси к своим истокам периода Абрамовича вернулись, когда у них футболистов по 20 в арендах были.
Там в основном воспитанники были
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Ответ LimonAd
Да Челси к своим истокам периода Абрамовича вернулись, когда у них футболистов по 20 в арендах были.
так они вроде как от них и не отходили,в прошлом году тоже накупили и раздали одних только бразильцев молодых двух-трех
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Ответ ASH11
Челси по своим трансферам все больше напоминает Арсенал периода 2006-2010 годов
Да Челси к своим истокам периода Абрамовича вернулись, когда у них футболистов по 20 в арендах были.
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Ответ Alexey Milnevsky
О Боже, кто это
Палмера также примерно покупали
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Даже в АПЛ не играл. Все потраченные на этих школьников деньги можно было бы использовать для покупки опытного игрока, который так нужен молодому Челси. Жаль руководство Челси не интересуют результаты на поле.
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Еще жозе моуриньо говорил о нем :
- кто это ?
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остановите кто-нибуль Боели, а то он опять папу десятков игроков подпишет до конца ТО
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