«Челси» покупает 18-летнего вингера «Астон Виллы» Келлимена за 19 млн фунтов. Контракт – на 6 лет с опцией продления на год
Омари Келлимен близок к переходу в «Челси».
The Telegraph утверждает, что «синие» согласовали сделку с «Астон Виллой». За 18-летнего вингера, также играющего на позиции атакующего полузащитника, заплатят 19 млн фунтов, контракт – на шесть лет с опцией продления еще на сезон.
Лондонцы интересовались футболистом сборной Англии U19 с января. Ожидается, что он проведет предсезонную подготовку в «Челси», а затем может быть отправлен в аренду.
В АПЛ-2023/24 Келлимен провел два матча и не забил голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А тут в составе мусор полный.
- кто это ?