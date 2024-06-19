Пике о Евро-2024: «У Германии есть шансы на победу, преимущество хозяев может помочь. Молодая команда в процессе становления – напоминает ситуацию в сборной Испании»

Жерар Пике назвал Германию и Испанию претендентами на победу в чемпионате Европы.

«Преимущество хозяев турнира может очень помочь Германии. Это молодая команда, находящаяся в процессе становления.

Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособны и много раз побеждали на турнирах, и я убежден, что как хозяева турнира они будут очень серьезным претендентом на победу.

Наша ситуация [в сборной Испании] похожа на ситуацию в сборной . Идет смена поколений. В последние годы всегда демонстрировала хорошую игру на турнирах и является претендентом на титул», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.