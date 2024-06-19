Пике о Евро-2024: «У Германии есть шансы на победу, преимущество хозяев может помочь. Молодая команда в процессе становления – напоминает ситуацию в сборной Испании»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Жерар Пике Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Жерар Пике назвал Германию и Испанию претендентами на победу в чемпионате Европы.

«Преимущество хозяев турнира может очень помочь Германии. Это молодая команда, находящаяся в процессе становления.

Конечно, у Германии есть шанс выиграть титул. Они конкурентоспособны и много раз побеждали на турнирах, и я убежден, что как хозяева турнира они будут очень серьезным претендентом на победу.

Наша ситуация [в сборной Испании] похожа на ситуацию в сборной Германии. Идет смена поколений. В последние годы Испания всегда демонстрировала хорошую игру на турнирах и является претендентом на титул», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании.

7 комментариев
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Пике пересрёт всех в прогнозах
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Ооооо! Пике давно не виделись
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молодая команда? лол
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Пике выдал базу, не люблю Немцев но играют они шикарно.
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Ох уж эти юнцы, гюндоган, рюдигер, Киммих, кроос, мюллер и т.д. :))
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Ответ Капибарбер
В УЕФА уже решили, что проекту УЕФА из Португалии нужнее
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